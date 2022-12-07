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4嫌持槍闖芝華埠餐館 洗劫顧客與店家

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
華埠永活街餐館、商家雲集。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠永活街餐館、商家雲集。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥警察局警探部門6日向八分局與九分局轄區內的商家與居民發布警訊，提醒大家特別留意近日一系列針對商販作案的持槍搶劫，受害名單包括華埠永活街一家餐館，根據報案紀錄，該餐館在4日早上7時左右，遭四名持槍歹徒闖入洗劫店內客人與商家。

根據九分局的報案資料，4日上午7時左右，四名年約18到25歲的持槍男性，搭乘一輛白色沒有車牌的轎車到華埠，然後闖入華埠永活街上正在營業的一家餐館，四嫌持槍向店內的四名顧客與店家索取財物，得逞後逃逸，該事件幸無人受傷。

警局指出，除了華埠商家受害外，當天6時在South Kedzie Ave. 5100號附近，以及6時30分在47街3200號附近，也發生相同的持槍搶劫案，警方推測此三案均為同一夥人所為。

警方表示，這幾宗搶劫案中，都有三到六名身分不明的非裔男子作案，嫌犯年齡約15到25歲，身高約5呎10吋到6呎1吋，體重約140到160磅，身穿黑色衣服、戴著黑色口罩。

警方呼籲大家踴躍提供相關線索，報警電話(312)747-8384。

除了上述的結夥洗劫商家與店內顧客的案件外，芝加哥警局也向11區、14區、17區以及25區發布社區警訊，芝警局表示，12月初的凌晨時段，上述區域發生了14起搶劫案，4日凌晨短短時間又發生另外八宗搶劫，警方仍在調查這些事件，尚未確認其中是否有關聯。警方仍在調查這些搶劫案是否相關。

警局表示，12月2日午夜12時45分到4日凌晨2時45分間，共有14起搶劫案在上述地區發生，犯罪模式為嫌犯持手槍向被害人威脅交出財物，作案得逞後隨即開車逃離現場，其中有三名受害者還被搶匪以槍枝襲擊頭部。

另外4日清晨的連續八宗搶劫，每起案件約有三到四名嫌犯參與，警官亞歷雅圖(Rocco Aliato)說，嫌犯使用的汽車顏色為「灰色」或「深色」。

華埠 芝加哥 警察

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