盤點知名企業因疫情離開加州 灣區受害最深 德州獲益多

離開加州的知名企業之一，特斯拉。圖為創辦人馬斯克。（美聯社）

新冠疫情2020年初爆發之後，一年內就有64家知名公司離開加州 ，史丹福大學 2021年底的報告顯示，2021年又有74家企業將總部搬離加州，其中又以北加州灣區受傷最深，而德州 從中獲益最大。知名企業如下：

特斯拉（Tesla）2021年12月由Palo Alto搬到德州奧斯汀。創辦人馬斯克（Elon Musk）不滿阿拉米達縣的防疫措施，憤而決定公司與住家都一起搬走。馬斯克當時還說，加州當寵兒太久，已經覺得受寵理所當然。

甲骨文（Oracle）2020年12月由Redwood City搬到德州奧斯汀。甲骨文的高層是卸任總統川普的鐵粉，選後覺得與加州矽谷越來越不合拍，加上疫情，因此決定遠離加州。

惠普（Hewlett Packard）2020年12月將總部由聖荷西搬到德州休士頓，執行長Antonio Neri說，「因為企業看的是未來，德州的前景看好」。

嘉信理財（Charles Schwab）2020年被購併，2021年1月搬到德州福和市（Fort Worth）。Palantir Technologies則搬到科羅拉多州丹佛，因為難以忍受矽谷的不夠多元。

這些企業出走的原因，史丹福大學認為最主要還是加州萬萬稅，環保規費又多，在各州裡加州的稅賦制度是最糟的，因為能夠課徵的機關高達518個。無怪乎個人稅負超輕的德州獲得企業家一致青睞，加州卻在50州裡排第49名。

史丹福報告強調，首府沙加緬度的州議員們持續將公民責任加諸於企業與地主，同時加州的工人又比其他各州要求更高工資，這些都是影響加州經營環境的負面因素。不過，加州的工資高，很大一部分要歸咎於生活成本太高，包括高漲的房價、水電瓦斯太貴，以及公立學校不受信任。