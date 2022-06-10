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媽媽永遠愛你 芝大失蹤中國留學生母親極度憂慮兒安危

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)
20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)

「媽媽迫切的想找到你，不管你生活中經歷了什麼，不論你成功與否，媽媽永遠愛你」，人在中國的程青(Qing Cheng)，希望失蹤超過一個月的兒子、芝加哥大學中國留學生范迪文(Diwen Fan)能夠聽到她的心聲，盡快與父母聯繫，由於范迪文失蹤前曾在宿舍房間留下令人擔心的信件給爸媽，更引發家人憂慮其安危。

受范迪文家人委托尋人的芝加哥清水正東律師事務所律師黃正東、胡逸倫10日接受本報採訪時，鄭重澄清網上「已找到范迪文，但他不願意與父母聯繫」的消息純屬謠傳。

他們提到，過去一個月家人從范迪文手機定位app及銀行信用卡消費紀錄，都未顯示任何信息，加上范迪文個性內向，在芝城也沒什麼朋友，雖從多方面著手尋人，所獲信息有限。

律師說，范迪文2020年錄取進入芝加哥大學，大一時期受到疫情影響，留在中國國內上遠距課程，去年9月才從中國到芝加哥大學入讀大二。

黃正東說，律所諮詢了長期合作的心理醫師徐明，徐明評估猜測范迪文可能因為學業壓力，加上到美國時間短，語言方面仍需要適應，所以多少有文化衝擊的情況，黃正東說，范迪文到美國前，學業表現不錯，很可能到美國後因為語言障礙對他造成了影響，「他還年輕，在美國比較孤單、也多少有文化衝擊，但來美國前，范迪文心理狀態一直很好」。

胡逸倫說，他們是從監視影片看到范迪文在5月5日下午5時15分，騎著自行車、戴著口罩，背了黑色背包從學校離開，由於范家父母之後一直無法與他聯繫上，隔幾天後打電話到學校宿舍，由管理員去敲范的房門，發現他根本沒有回去。

清水正東律所同時也找了私人偵探尋找范迪文，根據目前掌握的信息顯示，范迪文曾購買了最終目的地為德州聖安東尼奧(San Antonio)的四段灰狗巴士車票，其中從芝加哥到聖路易市，聖路易到堪薩斯市，堪薩斯市到達拉斯的車票都有掃描使用紀錄，唯獨最後一段達拉斯到聖安東尼奧的車票並未使用，初步推測范迪文可能停留在堪薩斯到達拉斯之間某處。

根據指出，自從透過媒體發出尋人消息後，家人接到很多電話與郵件，但目前所有線索仍無法找到范迪文身在何處。

芝大發言人Gerald McSwiggan發出聲明表示，芝大正與執法部門、范迪文家人合作，已由校警調查這起失蹤事件，「我們與范家人一樣，非常希望他能夠平安歸來」。

范家提供一萬元獎金給任何可能知道范迪文下落的人，范迪文身高5呎8吋(179公分)，體重154磅，戴著黑色邊框的近視眼鏡，背著印有「EDISON」字樣的黑色後背包。如有任何線索，可電(312)782-2090，電郵[email protected]

20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)
20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)
20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)
20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)
范迪文失蹤時所背的黑色背包。(清水正東律所提供)
范迪文失蹤時所背的黑色背包。(清水正東律所提供)

芝加哥 哥大 中國留學生

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