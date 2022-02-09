華府6所學校連遭炸彈威脅 美國第二先生緊撤

Dunbar高中近兩日接連收到炸彈警告，學校緊急關閉，原定8日到該校參加非裔紀念活動的仁德龍也被迫撤離。（取自Dunbar高中官網）

繼多所大學遭炸彈警告，華府 六所公立高中和特許學校9日因潛在的炸彈威脅而緊急關閉，師生撤離。警方表示，初步調查顯示，近兩日針對公校 的威脅與月初在非裔 大學發生的案件無關，但聯邦調查局仍在調查原因；其中Dunbar高中已連續兩日遭炸彈威脅，原計畫8日到該校參加非裔紀念月活動的美國「第二先生」任德龍(Doug Emhoff)也緊急撤離。

9日遭到炸彈威脅的六所學校包括Dunbar高中、Theodore Roosevelt高中、Ron Brown高中、KIPP DC College Preparatory、IDEA、和Seed三所特許學校；華府公校教育總監菲力彼(Lewis Ferebee)表示，在24小時內華府多所學校不斷受到威脅，雖然警方在現有調查中已排除校園危險，但不少師生仍處恐慌，執法部門仍在追蹤調查，避免未來更多威脅影響校園安全。

美國「第二先生」任德龍8日原計畫到Dunbar高中參加非裔歷史紀念月(Black History Month)活動，但剛到該校博物館幾分鐘，就因炸彈威脅緊急撤離，學校師生也離開教學樓；警方隨後排查教學樓，確認沒有危險，但9日包括該校在內的五所學校再度收到炸彈威脅；Dunbar高中是全美及華府第一所為非裔學生服務的公立高中。

華府警方表示，初步調查顯示，針對華府高中和特許學校收到的炸彈警告，與月初針對多所非裔大學遭威脅的案件無關，但聯邦調查局(FBI)仍在研究是否有潛在聯繫。

2月正逢非裔紀念月，但華府多所以非裔為主的大學在月初接連收到炸彈威脅警告，包括摩根州立大學(Morgan State University)、素有「非裔哈佛」之稱的霍華德大學(Howard University)、寇賓州立大學(Coppin State University)、哥倫比亞特區大學(University of the District of Columbia)等，警方已鎖定六名少年，初步研判顯示作案動機與種族主義有關。