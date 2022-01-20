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她臨終前剖腹救了第6胎 德州27歲婦拒接種染疫

編譯組／綜合報導
克莉斯托赫南德茲(左)和丈夫理可赫南德茲。(Rico Hernandez／KTRK電視台)
克莉斯托赫南德茲(左)和丈夫理可赫南德茲。(Rico Hernandez／KTRK電視台)

休士頓27歲女子身懷第六胎，她與丈夫堅持不打疫苗，元旦次日確診後病情迅速惡化，醫院緊急做剖腹產，早產胎兒應可存活，但母親因肺炎死亡。

克莉斯托赫南德茲(Chrystal Hernandez)的丈夫理可赫南德茲(Rico Hernandez)向KTRK電視台的記者表示，他原本不想把這個消息告訴大眾，因為很多主張打疫苗的人會幸災樂禍，恥笑他和妻子愚蠢，有好好的疫苗可以免費打，卻讓自己曝露在病毒的風險中，但他希望大家知道他的妻子是個好人，也希望大眾珍惜身邊的人。

他和妻子都在休士頓郊區的巴沙迪那(Pasadena)長大，從九年級開始就是一對情侶，結婚以後已生了五個孩子，妻子被確診的時候胎兒是24周，一周之後醫院決定必須做剖腹手術，否則連胎兒也恐不保。理可也確診染疫，但他沒什麼症狀。

美國是科技最先進的國家，但今日的科技已進步到多數老百姓無法理解的地步，美國的兒童在課業上沒有太大壓力，一般青少年嚮往當歌星、演員、運動員、網紅、商人和政治人物，以致數十年來大學科技領域的研究所裡大多是外國來的研究生。

有機會打疫苗卻堅決反抗接種的人，已經有許多染疫而亡，其中有些是以宣傳反疫苗而成名，譬如南加州橙縣(Orange County)檢察官凱莉恩比(Kelly Ernby)在網路上痛斥強制打疫苗的措施，元旦過後她染疫以46之齡身亡的消息傳出。

凱莉恩比是橙縣共和黨圈中的閃亮新星，有意在政治上發展。她染疫身亡的消息傳出後，橙縣共和黨某些人士在網路上宣稱她是因為打疫苗的併發症去世，散布了許多假新聞，後來她的丈夫艾克索(Axel)在臉書上發言以正視聽，確認她是因為感染COVID-19病毒去世，不是打疫苗出現的併發症。

疫苗 橙縣 併發症

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