我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最快明宣布 所有來美旅客 登機前1天須做新病毒篩檢

3死6傷 密州1高中爆槍擊 15歲高二生濫射被捕

無線搖控開鎖偷車 AAA一招破解: 車鑰匙放金屬盒子內

編譯組／綜合報導
美國汽車協會提醒車主防碰撞和防盜。(AAA網頁)
美國汽車協會提醒車主防碰撞和防盜。(AAA網頁)

從感恩節到耶誕節，是一年中車禍最多時段也是偷盜旺季，美國汽車協會AAA德州分會提出幾點要訣，幫助大家在年節期間確保安全、避免禍災。

目前正是購物熱季，購物商場總是車潮洶湧，停車位經常一位難求。AAA指出，有20%的車禍是發生在停車場，汽車輕輕擦撞就會造成索賠，一點小損壞金額往往就超過1000元，如果把行人碰傷壓傷，索賠會成天文數字。不論白天夜晚，在停車場上要把車頭燈打開，不但讓自己看得清楚些，更重要的是讓其他人看到你的車。找停車位時要專心，千萬不要去碰手機。

在忙碌之中很容易把鑰匙忘在車裡，熄掉引擎後應該馬上把鑰匙放進口袋或手袋中，不要因為要抱小孩或幫老人下車，而暫時把鑰匙放在座位上。鎖車門的時候要用鑰匙來鎖，不要按車門上的鎖車鍵，這樣就不會把鑰匙鎖在車中。把買到的商品放進行李箱時，別把鑰匙暫放在行李箱的底板上，否則一關上行李箱，發現時就已太遲。

購物季也是宵小行竊的旺季，如果你把貴重商品或皮包放在歹徒看得見的地方，他們會在你離開車子時破窗行竊，你不但損失了剛買的禮物，還要跟保險公司申請修理車窗。在一家商店買完東西，如果還要再到另一家購物，把東西放進行李箱後，最好把車開到另一個地點停放，免得被守株待兔的歹徒盯上。

如果你用的是「遙控車鑰匙」(key fob)，回到家以後應該把它放在金屬的盒子裡，這樣車鑰匙就不會接收或發送信號給車子，有些技術高超的駭客，可以用無線的方式操縱遙控車鑰匙，把你停在車道上車子的門解鎖。

車禍 汽車 德州

上一則

涉國會暴動男子倡言德州獨立　交保期間參選闖政壇

延伸閱讀

金山市區盜竊猖獗 警方犯罪數據卻嚴重不足

金山市區盜竊猖獗 警方犯罪數據卻嚴重不足
加州歹徒快閃搶劫 歲末可能繼續作亂

加州歹徒快閃搶劫 歲末可能繼續作亂
巴沙迪那歹徒開槍殺人 遭警方擊斃

巴沙迪那歹徒開槍殺人 遭警方擊斃
要求換鎖遭拒 她與幼子3人遭夫刺死 家屬告房東

要求換鎖遭拒 她與幼子3人遭夫刺死 家屬告房東
在赫茲租車逾期未還 開上街被控偷車

在赫茲租車逾期未還 開上街被控偷車
節日旅行旺季 雷根機場車位恐不足

節日旅行旺季 雷根機場車位恐不足

熱門新聞

德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

2021-11-29 18:46
警方公布了目擊者六分鐘的報警電話，描述了周玉慧後殺子後，在不清醒的狀態下試圖自殺的場景；圖為周玉慧。(莫賽郡檢方提供)

新州華母涉殺兩子 證人六分鐘報警電話曝光

2021-11-24 16:11
芝加哥市目前搭乘公共交通工具以及在室內空間都必須強制戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情蠢蠢欲動 但全美僅剩6州執行強制口罩令

2021-11-23 10:46
一名白人女生走向教室的前面，阻止黑人女老師舉報學生課堂不當行為。(社媒畫面截圖)

白人女生動粗辱罵非裔女師 德州高中課堂惹出刑事案

2021-11-23 18:20
父女一起打獵，幼女不幸命喪槍下。(示意圖，Unsplash)

父女一起打獵 德州11歲女童命喪老爸槍下

2021-11-30 15:03
位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

2021-11-29 14:49

超人氣

更多 >
黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好
加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」
疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書
星艦引擎生產陷危機 馬斯克：SpaceX恐面臨破產風險

星艦引擎生產陷危機 馬斯克：SpaceX恐面臨破產風險
3死6傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高二生濫射被捕

3死6傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高二生濫射被捕