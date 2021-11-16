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我們是來學習 不是來送死 芝大中國生校園怒吼

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
許多芝大學生害怕自己會成為下一個槍枝暴力受害者。(特派員黃惠玲／攝影)
許多芝大學生害怕自己會成為下一個槍枝暴力受害者。(特派員黃惠玲／攝影)

中國留學生為主的數百名芝加哥大學學生、教職員以及家長，16日中午在芝大校園舉行的「我們要安全」遊行集會中，不斷高呼「我們是來這裡學習，不是來送死」、「停止槍枝暴力」，向校方強烈要求確保校園安全，多位學生、家長發言表示，從范軼然鄭少雄之死，讓他們現在一出門就害怕自己成為下一個受害者，生活與學習均大受衝擊。

這場在芝大校園Main Quad舉行的集會響應熱烈，自發到場的各族裔學生、教職員從11時許持續湧入，大家手持「白天也不安全」、「讓我們活著」、「我會不會是下個受害者？」的標語、海報，表達迫切希望校方及有關單位即時改善校園安全的心聲。

影片來源：特派員黃惠玲

由約60位中國學生自主發起的這場集會遊行，向學校等有關單位提出多項訴求，行動發起學生之一的朱弘鼎說，學校應延長晚上網約車接送的時段與次數，增加校車班次並擴大接送點，希望建立校園內任何犯罪事件的即時警告系統，同時要求校方每年舉辦學生安全培訓、提供學生完善的生命保險，此外，也希望學生離校後一段時間內，繼續提供有效保障措施，該集會也呼籲校方針對校警系統進行問責與檢討。

芝大博士生孫昌昱說，今年芝大有三名學生於校園附近或捷運列車上命喪槍口，「讓人害怕之餘更覺得生氣」，她說，海德公園已經不再安全，希望學校儘快提供更多校車接送服務，並建立校園安全建言熱線。

有兩個孩子在芝大實驗學校就讀的Lisa說，鄭少雄之死讓整個社區的安全響起警鐘，「現在除非萬不得已，我們都不會出門，連遛狗也盡量不去」，她說，以前曾經會讓孩放學後自行回家，現在則一定自己接送，「治安問題必須立刻想辦法改善，否則居民、學生都天天活在恐懼中」。

住在范軼然遭槍殺停車場公寓大樓的一名中國學生說，從年初范軼然死亡後，他每次到停車場取車，或上下車的瞬間，都要擔心下一刻會不會有槍口對準腦袋，而居住於中國的父母也同樣憂心，「現在又發生鄭少雄事件，但有關當局卻未讓我們感受到校園安全已經強化」。

約40分鐘的集會中，數十名中外學生陸續提出有關學校及市府可能採取的措施，接著隊伍從集會地點走向芝大圖書館後高呼口號，強烈表達要求學校強化校園安全的急迫心聲。

另方面，芝大300名教職員15日也簽署聯名信給校長阿利維薩托斯(Paul Alivisatos)與教務長利嘉儀，呼籲芝大必須將「打擊暴力」列為首要任務，且要求校方立刻擴大芝大警察局的管轄範圍，在海德公園區增加監測與保全人員。

芝大今年已經有三名學生命喪槍口。(特派員黃惠玲／攝影)
芝大今年已經有三名學生命喪槍口。(特派員黃惠玲／攝影)
家有子女在芝大就讀、工作的華人家長，也出席了遊行。(特派員黃惠玲／攝影)
家有子女在芝大就讀、工作的華人家長，也出席了遊行。(特派員黃惠玲／攝影)
鄭少雄光天化日遭搶劫槍殺，使學生們連白天都感到不安全。(特派員黃惠玲／攝影)
鄭少雄光天化日遭搶劫槍殺，使學生們連白天都感到不安全。(特派員黃惠玲／攝影)
16日為不幸遭槍殺的鄭少雄頭七，與會者手持紀念海報，呼籲校方改善安全。(特派員黃...
16日為不幸遭槍殺的鄭少雄頭七，與會者手持紀念海報，呼籲校方改善安全。(特派員黃惠玲／攝影)
數百名芝大學校、教職員、家長，聚集芝大校園呼籲確保校園及周遭社區的安全。(特派員...
數百名芝大學校、教職員、家長，聚集芝大校園呼籲確保校園及周遭社區的安全。(特派員黃惠玲／攝影)
16日集會的發起學生之一朱弘鼎，手持「我們是來這裡學習，不是來送死的」標語牌。特...
16日集會的發起學生之一朱弘鼎，手持「我們是來這裡學習，不是來送死的」標語牌。特派員黃惠玲／攝影)
近一年海德公園區治安事件激增，使民眾與學生都擔心自身安危。(特派員黃惠玲／攝影)
近一年海德公園區治安事件激增，使民眾與學生都擔心自身安危。(特派員黃惠玲／攝影)

中國留學生 鄭少雄 范軼然

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