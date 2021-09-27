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車主酒醉、特斯拉自駕撞德州五警 供酒餐廳一併被告

編譯組／綜合報導
一輛特斯拉駕駛七個月前撞上五名警察，如今警察對特斯拉提起訴訟。（KPRC）
一輛特斯拉駕駛七個月前撞上五名警察，如今警察對特斯拉提起訴訟。（KPRC）

今年2月27日，一輛特斯拉X型車（Model X）司機，在德州蒙哥馬利縣（Montgomery County）Splendora地區，鄰近East River Road附近的Eastex高速公路上，撞上五名警務人員。事故發生七個月後，受傷的警務人員將特斯拉告上法院。

該訴訟同時也將Pappas餐廳列為被告，聲稱特斯拉的駕駛在事故發生前，在Pappasito's Cantina過量飲酒。報告顯示，當晚該名駕駛涉嫌酒醉襲擊被捕。

Buzbee律師事務所和Muery & Farrell PC代表他們提起訴訟，指控特斯拉在解決該汽車製造商Autopilot系統方面的問題上做得不夠。

受傷的警務人員，正替受傷和永久性殘疾尋求賠償。該訴訟列出超過100萬元的損害賠償，最高賠償200萬元。

訴訟稱，「官員們希望迫使特斯拉公開承認，並立即糾正其自動駕駛和防撞系統的缺失。」

該訴訟指出，特斯拉的自動駕駛系統，至少與12起事故有關。

律師Tony Buzbee接受KPRC電視台採訪時說，「經過研究我們發現，這種情況在全國各地發生。政府最近談到過去30天至60天，要求特斯拉交出每起涉及自動駕駛事故的訊息，顯然存在的缺失，是當警察閃燈時，自動駕駛的特斯拉無法檢測到有車輛」

特斯拉 警察 檢測

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