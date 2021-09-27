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布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

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布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

德州艾爾帕索訊
暫住布里斯堡的28歲阿富汗男子阿瑪迪在社交媒體上放了一張照片，讓大家看他簡陋的一餐。(Hamed Ahmadi推特)
暫住布里斯堡的28歲阿富汗男子阿瑪迪在社交媒體上放了一張照片，讓大家看他簡陋的一餐。(Hamed Ahmadi推特)

位於艾爾帕索附近的陸軍布里斯堡(Fort Bliss) ，一名女兵向上級報告遭一群阿富汗男子輪姦，聯邦調查局FBI已介入調查，許多德州居民聞訊痛批聯邦政府。

布里斯堡是範圍極大的軍事基地，一名該基地女兵向上級報告，9月19日那天她在當娜安娜營區(DOÑA ANA COMPLEX)遭一小群阿富汗男子輪姦。阿富汗閃電淪陷時，美國從阿富汗接收一批難民，其中有些難民被送到布里斯堡暫時棲身。

布里斯堡已將本案交由FBI調查，並給那名女兵安排心理輔導，基地主管也在安全規定上進行調整，譬如加強營區與營房內部的照明，並實行兵員結伴制度(buddy system) ，這樣就可減少孤身遭人侵犯的機率。

根據德州難民服務局(Refugee Services of Texas)所公布的資訊，8月與9月以奧斯汀辦公室所接收的難民最多，一共有96人，達拉斯、福和市與休士頓辦公室所接收的人數較少，目前奧斯汀獨立學區中有大約350名阿富汗裔難民學生，但這個數字是歷年來累積而得。

共和黨對接收難民抱持比較抗拒的態度，這件女兵遭難民結群強姦的疑案也讓居民感到憂慮與憤怒。另外，被安排暫住在布里斯堡的28歲阿富汗男子阿瑪迪(Hamed Ahmadi) ，8月下旬在社交媒體上放了一張照片，讓大家看他簡陋的一餐，塑膠盒裡只有兩小塊雞肉，幾片切得薄薄的水果和麵包。

他的發文引起一些德州州民痛批，認為他不知感恩，因為美國對他沒有任何虧欠，如果他不喜歡這裡，可以趁早返回老家。阿瑪迪指出，他的用意並不是抱怨，而是讓大家知道當難民並不是快活的事。

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉...
陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

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