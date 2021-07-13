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法官禁令 馬州不得提前停發聯邦失業補助

記者張筠／馬州報導
馬州巴爾的摩市巡迴法院13日頒布一項初步禁令(preliminary injunction)，禁止馬州政府提前停發每周300元的聯邦流行病失業補助，要求州府繼續給失業民眾提供救濟金。圖為馬里蘭州一家帽子店，正在徵人。(Getty Images)
馬州巴爾的摩市巡迴法院13日頒布一項初步禁令(preliminary injunction)，禁止馬州政府提前停發每周300元的聯邦流行病失業補助，要求州府繼續給失業民眾提供救濟金。圖為馬里蘭州一家帽子店，正在徵人。(Getty Images)

馬州巴爾的摩市巡迴法院13日頒布一項初步禁令(preliminary injunction)，禁止馬州政府提前停發每周300元的聯邦流行病失業補助，要求州府繼續給失業民眾提供救濟金；截至發稿前，州府對此未予任何評論。

巴爾的摩市巡迴法院法官費勒切爾(Lawrence Fletcher-Hill)表示，若不頒布這項初步禁令，失業民眾將遭受無法彌補的傷害(irreparable harm)，因此禁止霍根和馬州勞工廳廳長蒂凡妮·羅賓森(Tiffany Robinson)採取任何行動來阻止聯邦失業補助計畫，並要立即繼續給失業民眾發放補貼。

霍根(Larry Hogan)政府早前計畫提前停發聯邦失業補助，以促進疫後經濟復甦，但遭失業維權團體提告，費勒切爾3日發布為期十天的臨時限制令(restraining order)，要求州府繼續給失業民眾發補助至少到13日，與此同時法院也安排相關公聽會，以便進一步裁決。

霍根政府表示聯邦失業補助會阻礙商家招聘員工，可能導致部分民眾安於靠救濟金為生，因此對費勒切爾的裁決提出上訴，但遭馬州上訴法院駁回，持續發補貼到13日。

費勒切爾12日聽取雙方證詞後，13日頒布初步禁令，禁止霍根提前退出聯邦失業補助項目；該補助由美國國會授權，預計發放到9月6日，但全美至少25個共和黨籍州長都計畫提前停發，他們指責該項目削弱民眾就業積極性，不利於活絡經濟。

蒂凡妮·羅賓森12日作證時表示，馬州就業機會已連續13個月增長，此外在疫情期間，州府須打擊信息盜竊、失業詐騙等問題，失業補助項目的運營成本提高，處理失業申請的效率降低，但費勒切爾對此並不買帳，他表示，失業民眾不應成為犯罪問題的犧牲者，州府不能將打擊犯罪問題作為提前停止失業補助的理由。

代表失業民眾的經濟分析師希爾斯(Michael Siers)在公聽會上指，自疫情爆發後各行業就已面臨員工短缺問題，終止失業補助不能解決此問題，還可能導致經濟更萎靡不振，因低收入居民的消費降低；州府律師辯稱，另外24個停發聯邦失業補助的州，求職人數都增加了約5%，但希爾斯指，求職人數增加並不等於就業人數增加。

馬州 就業 疫情

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