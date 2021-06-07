驚嚇致死？ 俄州婦女搭雲霄飛車後昏倒喪命

一名47歲婦女，在搭乘「假日世界飛濺水道探險」主題樂園的雲霄飛車後死亡。(樂園臉書)

一名俄亥俄州 的婦女曾可維克(Dawn R. Jankovic，47歲)4日帶著兒子到印第安納州「假日世界飛濺水道探險」主題樂園 (Holiday World & Splashin Safari)遊玩時，於乘坐雲霄飛車後突然昏倒，雖經緊急送醫仍不治。

印州杜布瓦郡(Dubois County)法醫舒克(Katie Schuck)說，死亡的婦女是在搭乘雲霄飛車後，回到該主題樂園的一處車站時昏倒，她表示，該女急救無效後，法醫已經完成驗屍，目前等待通知家人後才能公布死因。

曾可維克昏倒後，該主題遊樂員的緊急醫護人員曾向她施予急救直到救護車抵達，並送到附近Jasper市的紀念醫院。

該遊樂園在臉書 專頁發文表示，意外事件發生後，樂園立即對雲霄飛車進行全面檢查，並已確認運作正常，不過，為了表達對死者家屬的尊重，當晚這座名為「航行者」的雲霄飛車暫停服務。

「航行者」在2006年開幕啟用，號稱為世界最長軌道的木製雲霄飛車之一，搭乘過程中會有三次從高達100呎的峰頂衝下，最高時速達67哩。

死者兒子在母親死亡後發起了網路募款行動，他表示，希望大家捐款幫忙他把母親的遺體運回俄亥俄州並安葬。