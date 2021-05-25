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防疫規定放寬 專家憂槍擊案將增加

記者謝哲澍／新澤西州報導

新州過去三日槍擊暴力事件頻發，包括帕特森(Paterson)、肯登(Camden)以及麗野市(Fairfield)大規模槍擊案令人震驚。執法專家們預計，隨著越來越多的美國人擺脫防疫規定，犯罪將會加劇，犯罪率將顯著上升。

約翰傑刑事司法學院教授、博根郡前警長希金斯(Brian Higgins)指出，犯罪率上升有很多因素，可能包括人們對隔離的沮喪、封鎖和社交重啟，去年11月總統大選後充滿敵意的氣氛，以及過去一年來非洲裔在執法過程中死亡的不斷爭議，「無論什麼原因，人們好像都很容易生氣。」

麗野市本周末一次家庭聚會發生大規模槍擊案中，造成2人死亡、12人受傷；幾個小時後，兩人在帕特森被槍殺；僅僅17分鐘後，East Main Street再次發生槍擊事件中，5人受傷、1人送醫後情況危急。

此外，肯登市21歲的Isaiah Taylor周六凌晨被射殺；麗原市(Fair Lawn)38歲的Marko Guberovic凌晨在洛迪(Lodi)17號公路上被撞身亡，檢方記錄顯示他被5名男子毆打後留在高速公路上。

州長墨菲指出，麗野市槍擊案是大規模槍枝暴力的縮影，「我們在新澤西和全國其他地方都看到過。這是一個充滿槍枝的國家，我們不是一個孤島，無法從中倖免。」

儘管被槍擊的機率很小，但隨機性令人不安。專家認為，隨著州和地方政府最終擺脫封鎖和社會距離等防疫措施，可能會使今年的情況進一步惡化。

海豹突擊隊退役隊員、全球危機管理公司Escape the Wolf創始人愛默生(Clint Emerson)說，他猜測2021年可能是槍手們活躍的一年，疫情封鎖和重啟造成的精神壓力可能在加劇犯罪活動中發揮作用。

根據紐約警察局本月發佈的統計數據，臨近的紐約市犯罪率也有上升。與2020年4月相比，今年4月的犯罪率上升了30％，包括盜竊案增加66％、重罪襲擊增加35％、搶劫增加28％、槍擊事件猛增166％。

槍擊 紐約市 防疫

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