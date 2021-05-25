全美首例 伊州通過法案 亞裔史列入中小學課程

伊州亞裔核心工作小組發布TEAACH法案過關。(Asian American Caucus臉書)

伊利諾州州參議會25日以全票通過「亞裔美國 人歷史平等教育法案」(The TEAACH Act，HB376)，該法案規定從2022─23學年起，全州幼稚園到高中公校，都必須教授亞裔美國人歷史課程，伊州 也因此成為全美第一個將亞裔美國人歷史列入基礎教育課程的州。

該法案將會送回眾議會二次表決，通過後逕交州長普立茲克簽署，由於州眾議會早於4月中旬以90多票的高支持率通過該案，因此二次表決預料可順利過關，加上州長公開表態支持，全案幾乎可說已經拍版定案。

這項法案規定，幼稚園到高中的教師必須將亞裔美國人歷史列入教學內容，教師們可利用公共電視台有關亞裔美國人歷史的五小時記錄影片做為教材。

該法案的初始主導議員為華裔的州眾議員江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)，並獲得眾議會三位華裔女議員馬靜儀、楊啟華、王明華(Denise Wang Stoneback)的力挺，她們一致表示，在仇恨亞裔事件頻傳的情況下，「讓我們的孩子學習相關歷史非常重要」。

之前該法案曾一度發生爭議，主要因為法案要求教授二戰美籍日裔遭關集中營課程，卻未將排華法案明確列入教材，經過積極推動修正的華埠更好團結聯盟、華聯會與華人聯合會伊州分會，以及數百名華裔簽名請願的努力，最終獲得印裔的伊州議會參議員Ram Villivalam聲援，順利將該法案部分引發爭議的文字刪除。

Ram Villivalam說，法案通過後，不論背景，所有學生都可以有機會學習並認識不同文化、族裔的差異，並因此了解系統性的不公平仍然存在，這絕對是亞裔美國人的發展里程碑。

伊州亞裔核心工作小組(Asian American Caucus)負責人馮妙燕(Josina Morita)對於該法案的通過表示興奮，特別是在亞太裔傳統月通過，格外彰顯意義。

對於HB376的過關，華埠更好團結聯盟創辦人陳增華表示，「這是對亞裔美國人很重要的一步」，他也希望其他州可以陸續跟進。