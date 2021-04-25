女子20年來一再丟失工作 竟是一只影帶作祟

20前未歸還舊影帶，竟惹來重罪。(FOX/New York Post)

20年前未歸還租賃的影集錄影帶，竟被控重罪，且在不知情的情況下一直背負前科，找不到工作！Fox電視台報導，前奧克拉荷馬州 居民，目前定居於德州 的婦女麥克布萊德（Caron McBride），近期收到長達20年的重罪指控，因其於1999年，並未歸還當時在奧克拉荷馬州一家如今已關閉的影帶租賃店，所租的VHS錄影帶。

她告訴FOX 25電視台，她在德州結婚後，打算變更駕駛執照時，得知有這件事。她在疫情期間與車管局(DMV )預約時，收到DMV給她的一封信，稱「在奧克拉荷馬州有些問題」。

她隨後撥打上面提供的電話，克里夫蘭縣地方檢察官辦公室，電話中得知，她於2000年3月被控挪用租賃財產的重罪罪名。

網路上查到的法庭文件指出，麥克布萊德被指控於1999年所租「Sabrina」影集的VHS錄影帶，未歸還給當時租賃的影帶租賃店，該店是位在諾曼市(Norman)的Movie Place。

「當得知被控重罪，我第一反應是離譜了」麥克布萊德說。

相關單位說，紀錄顯示這家影音店於2008年關閉，克里夫蘭地方檢查官辦公室同意於28日撤銷對麥克布萊德的起訴，稱此指控是先前地方檢察官辦公室提出。

然麥克布萊德仍須清除她的紀錄。奧克拉荷馬刑事辯護律師事務所Ed Blau說，地方檢查官辦公室駁回該案，並不能全部解決，「事情沒那麼簡單，您必須對奧克拉荷馬州提出訴訟，以清除紀錄。」

麥克布萊德稱，她懷疑是前任室友在20年前，以某種方式用她的名字租賃錄影帶。「我發誓，我一輩子都沒看過那個影集。」

她說，如今回想過去20年中，無故失去至少五份工作機會，就是因這個原因，「因為他們進行背景調查時，會看到挪用公款的重罪。」

目前她正尋找律師，準備清除這項紀錄。「這是個嚴重問題，我因為這個詞失去工作職位，使我和我的家人面臨財務上的困難，這必須付出代價。」