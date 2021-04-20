明州警察沙文裁決將宣判 250國民兵駐守華府至5/9

近日為因應沙文裁決後可能發生的抗議或暴動，包瑟申請國民兵再駐華府，加強維安。（記者張筠 / 攝影）

明尼蘇達州白人警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋壓頸致非裔佛洛伊德(George Floyd)死亡的案件即將進入最後裁決階段，為因應更多抗議及暴力隱患，代理陸軍部長惠特利(John E. Whitley)近日批準華府 要求，派遣250名非武裝國民兵 (National Guard)駐守華府至5月9日，援助地方執法機構維安。

為避免對沙文的裁決結果在華府引發抗議或暴動，華府警方近日在部分地區加強警力，在市中心安排12小時的輪班，華府市長包瑟(Muriel Bowser)19日也向惠特利申請增派國民兵支援華府，惠特利決定派遣250名非武裝國民兵進駐華府，直到5月9日。

華府國土安全和應急管理局主任羅吉圭斯(Christopher Rodriguez)表示，國民兵主要會協助管理華府市中心的交通，加強地鐵站的安保管理，分擔華府警方的執法和維安壓力，並組成「快速應急小組」(quick reaction force)，因應可能發生的大規模抗議活動。

雖然包瑟在今年1月拜登 總統就職典禮順利結束後表示，不希望國民兵和鐵絲、圍欄長期出現在華府，但近日隨著槍擊案、族裔衝突案件的增加，她表示，市府官員已在為新的動盪和危機做準備。

華府上周末有上百人集中在「黑人的命也是命」廣場示威，抗議警方執法不妥，反對種族歧視等，包括20歲非裔萊特(Daunte Wright)被女警金柏莉‧波特(Kimberly Potter)槍殺、一名芝加哥警察槍殺13歲男孩的案件，以及對沙文的審判等，華府執法官員19日也開始以多個小分隊的形式在白宮附近巡邏。

自去年佛洛伊德命案發生後，大小示威抗議活動在華府頻發，而1月的國會暴動後，國民兵駐守華府就成為「常態」，不少民眾和遊客都已習慣在市中心和部分交通要道看見國民兵和武裝車輛，包括拜登總統就職期間，華府也申請國民兵駐守，後來為預防極端分子再次攻擊國會，華府又申請延長國民兵駐守華府的時間。

雖然國民兵駐守華府的主要目的是為分擔地方執法機構的維安壓力，鞏固首都的安保能力，但仍有官員和民眾認為國民兵進駐會製造恐慌，甚至浪費資源，因此爭議不斷；去年6月，國民兵利用一架醫療直升機驅趕示威人群，但因飛行高度過低，也招致大量批評。