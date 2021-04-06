我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

變種病毒透過青少年體育活動傳播 家人與教練風險高

拜登將宣布全美各州成年人19日皆有疫苗可打

槍案失控 芝3歲男童當街頭部中彈命危

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
突發槍擊案讓警方緊急封鎖湖濱大道北向車道，直到下午12時30分為止，仍未解封，大批車隊堵在路上。(特派員黃惠玲/攝影)
突發槍擊案讓警方緊急封鎖湖濱大道北向車道，直到下午12時30分為止，仍未解封，大批車隊堵在路上。(特派員黃惠玲/攝影)

一名三歲男童6日上午11時左右搭乘一部車輛，該車行經南芝加哥湖濱大道( S. Lake Shore Drive)300號時，遭不明人士開槍擊中頭部，性命垂危，光天化日於人車眾多的地區公然開槍，尤其發生在副總統賀錦麗(Kamala Harris)就任後首次到訪芝加哥前兩小時，再次凸顯芝加哥槍支氾濫、治安失控的嚴重。

芝加哥警局表示，目擊者於11時左右報警表示，於湖濱大道葛蘭特公園前聽到槍聲，中槍車輛在湖濱大道北向車道上失控撞擊路邊人行道後停住，接著有一名女性乘客抱著孩子步出車輛，然後搭乘另一輛車離開，警察表示，該車為熱心民眾駕駛，主要協助把中槍孩童送到附近的西北醫院，男童頭部中彈，傷勢危急。

警方說，還不清楚子彈是在車輛內開槍射出，還是路邊其他車輛開槍，從中槍車輛的後座乘客玻璃，可以看見明顯彈孔。

由於賀僅麗6日下午1時將在芝加哥華埠旁的工會大樓，巡視勞工疫苗施打情況，並發表有關疫苗分配的談話，因此芝加哥市區街道都已做了一定程度的安全管制，結果卻在距離賀錦麗抵達地點不遠處傳出這起槍擊案，更讓民眾憂心治安惡化問題。

這名三歲男童也是芝加哥熱鬧環區(Loop)從4日以來第四個遭槍擊的民眾。

芝加哥 槍擊 疫苗

上一則

馬州槍案2傷 槍手被擊斃 是海軍醫療兵

延伸閱讀

賀錦麗回「娘家」 灣區推銷基建計畫

賀錦麗回「娘家」 灣區推銷基建計畫
屋崙競技場疫苗站將關閉？ 參議員：11日後繼續開放

屋崙競技場疫苗站將關閉？ 參議員：11日後繼續開放
賀錦麗返灣區宣傳基建 展現白宮對紐森支持

賀錦麗返灣區宣傳基建 展現白宮對紐森支持
遭左右派夾擊 賀錦麗接手移民難題 禍福相倚

遭左右派夾擊 賀錦麗接手移民難題 禍福相倚
阻中美洲移民北上 賀錦麗感謝瓜地馬拉管控邊界

阻中美洲移民北上 賀錦麗感謝瓜地馬拉管控邊界
拜登說要尋求連任 可收一箭三雕效果

拜登說要尋求連任 可收一箭三雕效果

熱門新聞

艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
每位施打疫苗的民眾，都會收到一張白色的接種證明卡。(本報檔案照片)

1張8元 網售假疫苗卡 公眾安全陷危險

2021-03-30 15:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產

謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產