槍案失控 芝3歲男童當街頭部中彈命危

突發槍擊案讓警方緊急封鎖湖濱大道北向車道，直到下午12時30分為止，仍未解封，大批車隊堵在路上。(特派員黃惠玲/攝影)

一名三歲男童6日上午11時左右搭乘一部車輛，該車行經南芝加哥 湖濱大道( S. Lake Shore Drive)300號時，遭不明人士開槍擊 中頭部，性命垂危，光天化日於人車眾多的地區公然開槍，尤其發生在副總統賀錦麗(Kamala Harris)就任後首次到訪芝加哥前兩小時，再次凸顯芝加哥槍支氾濫、治安失控的嚴重。

芝加哥警局表示，目擊者於11時左右報警表示，於湖濱大道葛蘭特公園前聽到槍聲，中槍車輛在湖濱大道北向車道上失控撞擊路邊人行道後停住，接著有一名女性乘客抱著孩子步出車輛，然後搭乘另一輛車離開，警察表示，該車為熱心民眾駕駛，主要協助把中槍孩童送到附近的西北醫院，男童頭部中彈，傷勢危急。

警方說，還不清楚子彈是在車輛內開槍射出，還是路邊其他車輛開槍，從中槍車輛的後座乘客玻璃，可以看見明顯彈孔。

由於賀僅麗6日下午1時將在芝加哥華埠旁的工會大樓，巡視勞工疫苗 施打情況，並發表有關疫苗分配的談話，因此芝加哥市區街道都已做了一定程度的安全管制，結果卻在距離賀錦麗抵達地點不遠處傳出這起槍擊案，更讓民眾憂心治安惡化問題。

這名三歲男童也是芝加哥熱鬧環區(Loop)從4日以來第四個遭槍擊的民眾。