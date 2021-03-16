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芝華男玩槍走火 子彈擊中友人臀部

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
學習槍支安全守則，可避免走火誤傷。(pexels)
學習槍支安全守則，可避免走火誤傷。(pexels)

芝加哥華人聚居的橋港區，15日晚間發生一宗開槍誤傷案件，一名49歲的華裔男子向其34歲的華裔友人展示槍支時，不慎走火，子彈打中友人臀部，經送醫後無生命危險，由於近年大環境影響，使華人持槍比率飆升，芝加哥華人槍友會會長、執業律師王軍提醒，取得持槍證同時，最好也學習並遵守基本槍支安全規則，才能有效避免類似可能致命的意外重演。

這起意外槍擊案發生在晚間10時20分左右，警方接獲報案，稱位於華埠25小街300號附近的一處商店有人中槍受傷，經調查指出，49歲的華男在向友人展示槍支時，突然走火誤傷在場的34歲華男，傷者立即送到芝加哥大學醫院救治，目前已無大礙，警方正在調查事件起因。

王軍表示，假使涉案槍支為合法擁有，且證明為意外走火，那麼基本上不會構成刑事案件，不會遭檢方起訴，傷者則可提起民事訴訟尋求賠償。

由於近年治安事件不斷，華人擁槍人數明顯提高，依照伊利諾州法律，申請隱蔽槍證時，才規定需要先上槍支安全課程，而一般持槍證申請，只要填表送出並等待背景調查，都會順利拿到槍證，不過，也因為如此，一些人對於槍支安全缺乏了解。

他說，槍支安全守則第一條，就是槍口一定要指向安全方向，一旦發生走火時，也不會因此傷到旁人；在來就是手指不要扣在扳機上，第三條安全守則為，拿到槍時，要先檢查槍裡有沒有子彈，而這次的意外事件，明顯未做到這些基本的安全原則。

王軍說，不論是否要拿隱蔽攜槍證，想要購買槍支並拿到槍證者，都應該要學習安全守則，他表示，芝加哥華人槍友會成立後，一直致力推動強化槍支安全，因應華人需求持續都有推出中文相關課程。

槍支 華人 芝加哥

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