四肢癱瘓男子 付不出風雪後高額電費

四肢癱瘓的Milazzo收到3000元電費帳單不知如何支付。（FOX）

德州 冰風暴 過後，許多人眼前面臨「不知如何支付高額電費」的窘境。

FOX電視台報導，密拉佐(Nicholas Millazzo)告訴「美國 報導」（America Reports），他「整個星期都未能獲得協助」。

德州在2月中發生史上罕見的酷寒冬季風暴，數百萬德州人斷水斷電，居民收到現高達萬元的電費帳單。

密拉佐22日對媒體表示，由於本身身體情況，他需要保持高溫，但這卻讓他收到無法支付的電費。他說，由於風暴期間，電力批發價格飛漲，他的電力供應商敦促他改變支付費用的方式，但他收到3000元電費之前，他並未這樣做。

他說，沒有電力供應商允許我立刻轉換，「我被這3000元的電費卡住了，我不知道該如何支付。」

該州電力批發商Griddy日前在其網站上的聲明中提及價格上漲，「我們知道您很生氣，但事實上我們也是如此。」

該公司指出，批發價格上漲，是因德州公用事業委員會（PUCT）控制德州電力可靠性委員會，該委員會負責電網運營，將批發價格提高至每千瓦時九元，直到電網建立以應付冬季風暴造成的需求。

密拉佐說，這個經歷對他而言相當艱難。「我每天都有護士來幫助我，但沒水沒電，她無法提供協助」他說「我擔心我家沒電，沒水，因此不得不在浴缸儲水。」