馬靜儀：首個華埠疫苗站開打 將定期提供接種

培德中心日前完成華埠第一場疫苗施打服務。(馬靜儀辦公室提供)

華埠 終於有疫苗 施打服務了！由於新冠疫苗供應數量有限，且絕大多數都必須由居民自行上網登記或預約施打，讓不少有語言障礙的華裔 民眾求助無門，為解決華人社區的疫苗困境，透過伊利諾州華裔州眾議員馬靜儀協調，華埠培德中心日前推出首場雙語服務疫苗接種，約200位民眾完成了第一劑施打。

馬靜儀表示，計畫爭取安排每周固定在華埠提供接種，讓有需要的華人不用擔心英文有限無法溝通，也不必舟車勞累到其他更遠的地方施打。

馬靜儀表示，剛剛舉辦完的第一場華埠疫苗施打非常順利，很感謝培德中心與棱鏡醫療實驗室(Prism Labs)的大力支持，她說，她了解許多華裔民眾因為語言及電腦使用等障礙，儘管符合施打資格，卻不知如何預約接種，因此使她決定與在華埠圖書館旁設立病毒檢測站的棱鏡實驗室協商，請該實驗室在華埠推出疫苗施打服務，並以英文能力有限的華裔耆老與必要行業工作人員為接種對象。

馬靜儀說，華埠幾處老人公寓為伊利諾州最先施打階段1A的目標群，這些單位都已由政府衛生機構安排人員直接到公寓樓為耆老接種，然而許多獨居或無法取得施打資訊的老人，以及符合資格卻找不到疫苗可打的1A與1B族群，之前都因沒有管道或方法取得預約而深感困擾。

她指出，原本希望每周固定於培德中心三樓提供接種，但受到剛結束的暴風雪影響疫苗配送，因此暫停了本周的接種，不過，預計很快可以恢復服務。

除了華埠地區，其他居住在伊州州眾議員第二選區的民眾，如想施打疫苗或有其他疑問者，均可打電話到馬靜儀辦公室詢問或預約，電話：(872)281-5775，也可電洽培德中心預約疫苗接種，電話：(312)-328-1188。