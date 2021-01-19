新州公衛緊急狀態再延 擬允許牙醫為民眾打疫苗

新州擬允許牙醫、眼科醫生為民眾打疫苗。(美聯社)

新州 州長墨菲19日宣布延長公共衛生緊急狀態 (public-health emergency)30天，全州緊急狀態(State of emergency)保持不變。衛生廳長Judith Persichilli指出，新州在國殤日(Memorial Day)前完成50%居民疫苗 接種的目標幾無可能。

公衛緊急狀態30天自動失效，這也是墨菲第11次延長該狀態。他再次呼籲聯邦政府為新澤西提供更多疫苗和資金支持；新州目前已完成超過36萬6000人次疫苗接種，但所獲得的疫苗數量有限，未來四周每週將僅獲10萬劑疫苗。

新州19日報告3761例新增新冠病毒感染確診病例，單日54人染疫死亡。聯邦政府的疫苗短缺以及全州範圍內的後勤問題，導致接種疫苗的人數大大少於預期。

由於成千上萬輝瑞或莫德納(Moderna)第二劑疫苗的需求臨近，新州預測初次接種的次數也將減少。Persichilli保證將按時給予第二劑，以確保人體形成免疫力，「但我不能保證越來越多的人能夠獲得他們的第一劑。」

衛生廳預測如果當選總統拜登信守承諾，在100天內為100萬美國人提供疫苗，那麼新州最早能夠在7月中下旬完成70％居民接種的目標。

為了開設更多疫苗接種點，新州眾議會健康委員會日前引入一項提案，擬允許全州牙醫或眼科醫生為患者接種新冠疫苗。根據法案，牙醫或眼科醫生可為18歲以上居民接種疫苗，包括新冠、流感和HPV(Human Papilloma Virus)疫苗。

新澤西牙醫協會(New Jersey Dental Association)歡迎該法案。協會發言人Jim Schulz指出，牙醫每日都在和注射打交道，「你很難找到比牙醫更熟悉注射的專家。」

眾議員Herb Conaway也贊成這一想法，但提醒法案必須保證新冠疫苗不會被浪費。一位倡議者Joseph Simonetta說，一旦打開疫苗，如果沒有足夠的患者，那麼這些疫苗就不得不被丟棄，因此該法案增加了新冠疫苗不被使用和被丟棄的可能性。