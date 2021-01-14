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達美航空16日起禁大華府槍枝托運 多家航空增派人力

記者張筠／華盛頓報導
美國航空公司從16日開始，暫停所有飛往大華府航班的酒精飲料服務，並增加大華府機場的員工，確保總統就職典禮期間的安全作業。（記者張筠 / 攝影）
美國航空公司從16日開始，暫停所有飛往大華府航班的酒精飲料服務，並增加大華府機場的員工，確保總統就職典禮期間的安全作業。（記者張筠 / 攝影）

達美航空(Delta)公司14日宣布，從16日起飛往大華府地區的所有旅客不准托運槍枝，以確保下周總統就職典禮的安全，美國另外多家航空也已增加大華府三個機場的人員，確保總統就職典禮期間的安全作業，並將員工住宿從華府市中心的酒店改到其他地區，配合市府近期的戒嚴政策。

達美航空規定，16日至23日，所有飛往大華府地區的旅客不准托運槍枝或相關武器，執法人員除外，達美航空是目前推出相關禁令的唯一航空公司。

根據美國運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)的一般規定，旅客乘飛機時可托運未裝彈藥的槍枝，但必須放在行李箱內並上鎖，相關彈藥也須以同樣方式托運，且旅客須時告知航空公司行李內含有槍械；TSA本周三也表示對暴力「零容忍」，任何違反飛行安全規定的民眾最高罰款3萬5000元。

此外多家航空也已針對華府戒嚴實行相關舉措，包括增加華府雷根國家機場(DCA)、杜勒斯國際機場(IAD)、巴爾的摩華盛頓機場(BWI)的員工數量，確保機場作業有序。

美國航空公司(American Airlines)從16日開始，暫停所有飛往大華府航班的酒精飲料服務，直到總統就職典禮結束，員工住宿也將從華府市內的酒店轉移到其他地區，但目前該航空公司沒有任何關於禁止托運槍枝的規定。

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