數千律師、法學院學生促取消克魯茲律師、議員資格

聯邦參議員克魯茲Ted Cruz。（官方臉書）

休士頓訊

逾9000名律師及法學院學生在請願書上簽名，要求解除德州 聯邦參議員 克魯茲（Ted Cruz）在律師協會資格。請願者認為克魯茲拒絕承認拜登 勝選，並相信他對1月6日國會大廈發生暴力襲擊事件應負有責任。

據chron.com消息，遭請願下台的還有密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hwaley)，與克魯茲一起反對拜登勝選，甚至在國會大廈發生暴力事件後，兩名聯邦參議員依舊堅持自己立場。這場國會暴力事件導致正在開會參、眾議員撤離，五人死亡，死者包括國會大廈警察。

克魯茲目前是德州律師協會和哥倫比亞特區律師協會長期成員。他於1995年畢業於哈佛法學院，自1997年一直是德州律師協會成員。據華盛頓郵報專欄作家Valerie Strauss表示，最初發起請願的是法學院七名學生，認為目前輿論對共和黨聯邦參議員克魯茲和霍利譴責不足。

耶魯大學學生Daniel Ki在電子郵件中說，聯邦參議員依靠散佈選民欺詐和煽動暴亂，行為褻瀆了民主，違反律師協會成員應該具有的道德和職業操守。他表示，請願發起者呼籲律師協會其他成員加入請願行列，要求立即展開解除克魯茲、霍利兩名聯邦參議員在律師協會資格程序，得到積極反應。

據稱，來自華盛頓特區、密蘇里州和德克薩斯州等地律師協會千餘名成員簽署了請願書，其中包括前聯邦參議員Russ Feingold、哈佛法學院教授Laurence Tribe和Michael Klarman，退休上訴法官H. Lee Sarokin，還有前白宮道德操守首席律師Richard Painter等。該請願書只要求律師和法學院學生簽名。

克魯茲同樣也面臨被要求辭去聯邦參議員職務。