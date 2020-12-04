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紐約州新冠單日確診破萬

擴大圍堵中國 龐培歐：對統戰部等官員實施簽證制裁

新州州長與佛州議員網上掀罵戰

記者謝哲澍／新澤西州報導
紐約青年共和黨俱樂部在澤西市餐廳聚會，全員不戴口罩且無防疫措施。(取自新州州長墨菲@GovMurphy推特)
紐約青年共和黨俱樂部在澤西市餐廳聚會，全員不戴口罩且無防疫措施。(取自新州州長墨菲@GovMurphy推特)

新澤西州長墨菲在4日疫情報告會上抨擊紐約青年共和黨俱樂部(Young Republican Club)在澤西市(Jersey City)餐廳內聚會，全員不戴口罩且無防疫措施。他指責活動愚蠢，參加活動的佛州眾議員Matt Gaetz是個「蠢蛋」(knucklehead)，「新澤西不歡迎你，我不想看到你再來。」

Matt Gaetz則迅速在社交網站上反擊，「你會後悔發這個帖的，特別是當你搬到佛州來的時候，就像其他新州人一樣」，諷刺大批新州居民近年來因生活成本和高稅收等因素選擇遷至佛州。

與會者Joel Fischer甚至還貼出與Matt Gaetz的合影，並圈紐約州長葛謨，「嗨葛謨，我在紐約青年共和黨俱樂部，與Matt Gaetz在一起，你來抓我呀！」譏諷自己公然違反紐約防疫令，而葛謨卻對他無可奈何。

澤西市市長富洛普(Steven Fulop)隨後加入戰局：「你很有勇氣圈了葛謨，然後偷渡過河躲在新州舉辦聚會，還不敢暴露地址。不管怎樣，澤西市警方今天會來涉事餐廳，並根據新州法律採取合適的執法行動。」

新澤西州4日報告5673例新增新冠病毒感染確診病例，連續第二日創下疫情爆發以來新高，單日48人死亡。

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