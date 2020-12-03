新賓單日病例數量再創新高 加護病房爆滿

新州紐瓦克一處公園入口處告示提醒民眾留意新冠病毒傳播風險。(美聯社)

賓州疫情 持續蔓延，3日報告1萬1268新增病例，單日175人死亡，創下疫情爆發以來新高。衛生廳長Rachel Levine警告部分郡的醫院加護病房爆滿；蒙哥馬利郡(Montgomery)更是警告郡內幾乎每一家醫院都已人滿為患。

賓州目前染疫住院人數為5071，不僅創下歷史新高，惡劣的形勢也讓專家和官員擔憂不已。蒙哥馬利郡委員會主席Valerie Arkoosh已感到絕望：「與今年四月的情況不同，這一次沒人能提供幫助。看看整個美國，幾乎到處都是這樣。」

Rachel Levine懇求民眾呆在家中，「也許你暫時用不到醫院床位，也許你的摯愛沒有就醫需求，但你的行為會對現在醫院內的狀況有直接的影響：我們的醫護人員期待你能夠做正確的事情。」

新澤西州3日公布4913例新增新冠病毒感染確診病例，同樣創下疫情爆發以來新高，單日64人死亡。染疫住院人數3292，連續5日保持上升趨勢；610住在加護病房，366人需要呼吸機。

新州部分校園仍保持開放。查塔姆高中(Chatham High School)2日報告7例新冠確診病例，全校將轉為網課直到12月16日。學區 總監Michael LaSusa向所有家長發出郵件，稱部分家長拒絕配合學區的防疫 措施，導致學區和護士無法獲得準確的資訊。

LaSusa在郵件中肯定了絕大部分家長配合學區的防疫工作，但稱也有一部分家長讓孩子生病期間依然去學校上課、隱瞞學生的外出旅行經歷和確診檢測結果、拒絕接受學區的隔離政策，導致學區不得不暫時關閉高中校園。