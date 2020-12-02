「神秘閨密」復出 藉疫情謊稱送愛心

「神秘閨密」以老鼠會手法詐騙謊稱送愛心。(Unsplah網頁）

「神秘閨密」（secret sister）今年冬天又現身了，而且看準疫情 讓大家悶得慌，號稱「嘿，今年是2020呢」，要大家發揮疫情下的愛心，買個價值10元的小禮物給陌生人，對方或更多人也會投桃報李，讓人驚喜好禮收不完，還能發筆小財呢。

但是休士頓KPRC電視台提醒，「神秘閨密」其實就是一種層壓式(另譯傳銷，金字塔式)詐騙 手法，透過臉書等社交平台，發送一份可能根本是捏造的名單給用戶，宣稱只要買個小禮物送給名單上的人，你就能成為「閨密互換禮物」的一員，以後會有至少36人買東西送你。

事實上，買了東西送人的用戶，很可能只收到爛禮物、一點點錢，或是根本什麼都沒收到。因為商業信譽局（BBB）早就發現，「神秘閨密」的背後其實是某個不法集團，透過撒網撈魚的方式，發送大量名單給用戶，其中只要少數人上鉤，它們就有利可圖。

今年的新招，除了呼籲大家發揮患難真情，還將禮物改成酒品，線上訂購就能送貨到府。另外，BBB指出，不法業者還想引誘用戶提供個人資料，全名、地址與其他關鍵訊息，更企圖引誘用戶匯款，「把愛心送出去」。

除了個資外洩 ，KPRC還提醒，透過「神秘閨密」交換禮物，可能會被當成參與非法賭博，並因此挨告。因此如果再收到「神秘閨密」通知，用戶最好直接忽略，或是向臉書等平台檢舉詐騙，當然不要點開訊息，甚至提供個資。