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食物摻「鉈」毒殺室友未遂 中國留學生認罪

編譯林梅婕╱綜合30日電
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)

賓州理海大學(Lehigh University)一名24歲中國留學生楊裕凱(Yukai Yang，音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。

就讀化學系的楊裕凱於2018年2月至4月期間，開始在非裔室友羅爾(Juwan Royal)的食物、飲料及漱口水中加入重金屬鉈(Thallium)；羅爾先前出庭作證時指出，自己中毒後體重急劇下降，還產生頭痛和噁心等症狀，甚至比喻中毒後的劇痛為「千刀萬剮」。

楊裕凱坦承謀殺未遂，按照認罪協議，北安普頓郡(Northampton County)地區檢察官辦公室將撤銷他在其他案件中的另外兩項罪名。

羅爾於2018年4月被診斷出重金屬中毒，鉈雖然無臭無味，但人食用後卻有致命的殺傷力；本身屬於軟金屬的鉈廣泛用於全球電子產品的製造，也曾作為老鼠藥的原料，但是1970年代開始被禁止。

今年1月21日楊裕凱遭判刑確立，將面臨6年至20年有期徒刑，由於他並非美國公民學生簽證也在逮捕之後被取消，法官表示希望將他遣返回中國。

楊裕凱首次下毒是在2018年2月，當時羅爾喝下自己瓶子裡的水後開始感到舌頭灼熱，雖然將嘴巴清洗過，接下來幾天他的嘴巴仍感到痠痛和灼熱；3月18日羅爾再次中毒，報案後楊裕凱聲稱是有人入侵他們的房間，並在食物中動手腳。

兩周後羅爾再度中毒且住院治療；數周後羅爾的個人物品遭到塗鴉，他的床上被寫下「黑X，滾出去」等字樣，這次警方要求楊裕凱將證詞寫下，經過對照後發現塗鴉字跡與楊裕凱的筆跡有相似之處。

楊裕凱犯案動機仍不明，北安普頓郡檢察官派博(Richard Pepper)表示，羅爾中毒後神經系統遭嚴重破壞，過去兩年不斷在接受治療。

中國留學生 美國公民 學生簽證

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