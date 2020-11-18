涉案1400起未留痕 那張臉漏餡被逮

詐騙嫌犯貝爾。(休士頓警局）

休士頓 警局上演美版「捉放曹」？警方最早在10月就逮捕過貝爾（Jarius Bell），但當時並未發現他有前科，因此讓他低額保釋。但是警方後來經過面貌比對才赫然發現，貝爾竟涉及1400多項詐欺案。

當地Click2Houston電視台報導，最後因為貝爾又想詐騙 ，警方才逮捕貝爾歸案。貝爾目前面臨3項重罪指控，而且保釋金變成13.5萬元。如果沒人保他，他至少得在牢裡蹲到明年1月5日開庭。

休士頓警局巡佐舒洛斯（D. Schlosser）表示，貝爾是個非常有才的騙子，他涉及的案件遍布多州，單是休士頓地區就至少有3起。警方發現他有問題，是因為他在9月底試圖以「Jimmie Warner」的假名，以線上訂購的方式向5家車商買車。最後在10月中，因為他以疫情為由，要求遞送新車，才讓警方有機會逮人。

但是當時警方比對貝爾的指紋，在既有刑案者的資料庫內找不到符合資料，因此最後只以低額保釋讓他離開。但警方並未放棄，將他的臉部特徵與資料庫比對，最後才發現化名為「Jimmie Warner」的貝爾，曾在路易斯安納州 被逮捕過，而且涉及1400多起詐騙案。

不過貝爾在交保後，又想重施故技，以「Jeff Brown」之名，向漢布爾市（Humble）的車商買車。巡佐舒洛斯說，貝爾被逮時，還開著從斯普林區（Spring）取得的贓車。因此單是休士頓地區，警方就掌握了3起貝爾涉及的詐騙案。