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留學生銳減四成 美國大學收入迎挑戰

記者羅曉媛／華盛頓報導

新冠疫情持續影響全球旅行和教育機構復課計畫之際，國際教育研究所(IIE)16日發布最新報告，顯示今年秋季入學美國大學的國際學生減少16%，赴美教育機構留學的新進國際學生也比去年驟減43%，這給許多依賴留學生作為重要收入來源的美國大學帶來挑戰。

IIE主席顧德曼(Allan E. Goodman)表示，美國大學從未經歷過如此銳減，但好在該現象應該只是暫時；「我們很確信的是，當疫情結束，又會出現強勢反彈的需求。」他說，當旅行回歸安全，各校就需要應對大量學生返校。

IIE的報告指出，中國作為美國國際學生最大的來源國，在2019-2020學年有超過37萬2000人在美就讀，第二大來源國的印度有19萬3000學生在美就讀。

該報告由非營利組織IIE對全美700多所大學和學院調查後得出，其中有近四萬留學生因疫情暫緩入學，這給那些財政收入重度依賴留學生，且需要以此為校園環境引入多元視角的學校帶來極大挑戰。

自新冠疫情今年3月在美國爆發以來，全美各所大學、教育機構陸續關校、改遠程上課，秋季學期也多採取全網課或網路實體混合的教學模式，但入學人數整體下滑。

美國學生信息交換中心(National Student Clearinghouse Research Center)日前發布報告指，今年秋季入學的留學生和本土學生人數比去年減少1.8%。

疫情爆發之初就在美國的留學生大多留在學校或附近，但那些需要坐飛機來美國的留學生，尤其新生面臨重重阻礙，有些人選擇推遲入學，有些則遠程上網課。

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