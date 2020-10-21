疫情期火氣大 家暴案激增 兒子頂嘴 父親憤而開槍

芝加哥第九警分局表示，疫情期家暴案件激增。(pexels)

華人譚姓男子持刀砍傷家人的案件雖然仍在調查，但新冠疫情 爆發後，家庭紛爭引發暴力的案件數量大幅飆升已是不容否認的事實，芝加哥第九警分局統計顯示，「新冠疫情後每個月接到家暴 案件數，比疫情前至少增加一倍」，警局呼籲，疫情壓力容易導致情緒失控，希望公眾能夠互相給家人空間，彼此尊重，避免「小吵架變成大血案」。

芝加哥警局統計顯示，過去六個月警局記錄有案的家暴案件創下十年來新高，2010年與家暴相關的犯罪案件，大約佔了所有犯罪案的14%到17%，而2020年這個比率已經超過20%，此外，警方目前接到的家暴舉報電話，平均每天約500通，而2014年到2019年間，相似的報案件數平均每天才269通。

資深華裔警官蔡立仁說，九分局過去幾個月接到的家暴舉報案件，比新冠疫情前多出一倍，「很多都是因為生活小事開吵，最後演變成毆打甚至流血案件」。

日前華埠 28街夾普林斯頓街(Princeton St.)的一處出租公寓，就發生一起同居室友因為「宗教」問題吵到大打出手而不得不報警處理，此外，還有一對住在華埠瓦利斯街(Wallace St.)夾26街的30多歲華裔男女朋友，也因細故爭吵，導致該名吳姓男子當街追打黃姓女友。

還有一例發生在51街，一名18歲的青少年，因為吃了父親放在餐桌的香腸遭父親指責，該名青少年不滿而頂嘴，結果使父親震怒掏槍打傷兒子。

擔任警察將近30年，處理過無數家暴案件的蔡立仁說，疫情引發個人情緒低潮的後遺症十分普遍，而華人年輕一代接受美國式教育，許多觀念想法與父母輩已經有差異，疫情來襲，讓不少父母失業或在家工作，而學生也幾乎待在家中上網課，「家人一起長時間相處，發生衝突的機率也增高」。

「受虐婦女與兒童連結組織」(Connections for Abused Woman and Their Children)執行主任派特森(Stephanie Love-Patterson)說，一些原本就受到虐待的弱勢女性與孩童，因為疫情被迫待在家中更長時間，等於也被迫與可能傷害他們甚至殺害他們的人在一起，情勢令人憂慮。