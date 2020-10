疫情期火氣大 家暴案激增 兒子頂嘴 父親憤而開槍

芝加哥第九警分局表示,疫情期家暴案件激增。(pexels)

華人譚姓男子持刀砍傷家人的案件雖然仍在調查,但新冠疫情 爆發後,家庭紛爭引發暴力的案件數量大幅飆升已是不容否認的事實,芝加哥第九警分局統計顯示,「新冠疫情後每個月接到家暴 案件數,比疫情前至少增加一倍」,警局呼籲,疫情壓力容易導致情緒失控,希望公眾能夠互相給家人空間,彼此尊重,避免「小吵架變成大血案」。

芝加哥警局統計顯示,過去六個月警局記錄有案的家暴案件創下十年來新高,2010年與家暴相關的犯罪案件,大約佔了所有犯罪案的14%到17%,而2020年這個比率已經超過20%,此外,警方目前接到的家暴舉報電話,平均每天約500通,而2014年到2019年間,相似的報案件數平均每天才269通。

資深華裔警官蔡立仁說,九分局過去幾個月接到的家暴舉報案件,比新冠疫情前多出一倍,「很多都是因為生活小事開吵,最後演變成毆打甚至流血案件」。

日前華埠 28街夾普林斯頓街(Princeton St.)的一處出租公寓,就發生一起同居室友因為「宗教」問題吵到大打出手而不得不報警處理,此外,還有一對住在華埠瓦利斯街(Wallace St.)夾26街的30多歲華裔男女朋友,也因細故爭吵,導致該名吳姓男子當街追打黃姓女友。

還有一例發生在51街,一名18歲的青少年,因為吃了父親放在餐桌的香腸遭父親指責,該名青少年不滿而頂嘴,結果使父親震怒掏槍打傷兒子。

擔任警察將近30年,處理過無數家暴案件的蔡立仁說,疫情引發個人情緒低潮的後遺症十分普遍,而華人年輕一代接受美國式教育,許多觀念想法與父母輩已經有差異,疫情來襲,讓不少父母失業或在家工作,而學生也幾乎待在家中上網課,「家人一起長時間相處,發生衝突的機率也增高」。

「受虐婦女與兒童連結組織」(Connections for Abused Woman and Their Children)執行主任派特森(Stephanie Love-Patterson)說,一些原本就受到虐待的弱勢女性與孩童,因為疫情被迫待在家中更長時間,等於也被迫與可能傷害他們甚至殺害他們的人在一起,情勢令人憂慮。