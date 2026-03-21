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灣區歡慶復活節 免費體驗活動一次打包

記者王湘涵╱舊金山即時報導
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World Market復活節店內尋寶Golden Egg Scavenger Hunt。（取自官網）
World Market復活節店內尋寶Golden Egg Scavenger Hunt。（取自官網）

隨著復活節（Easter）腳步接近，灣區各地紛紛推出免費的相關活動，連鎖零售業者也加入節慶的行列。例如：Michaels推出復活節主題DIY手作活動，讓孩子在店內動手創作節慶作品；World Market則規畫顧客在店內「尋找金蛋」的遊戲，增加互動與趣味性。整體看來，今年的復活節活動從戶外延伸至室內，不僅選擇更多元，也讓灣區的家長在天氣炎熱或人潮擁擠時，多了彈性安排的空間。這個假期若想玩的「聰明又不踩雷」，建議以家庭需求和便利性選擇最合適的活動場次。

灣區復活節五大活動一次看

各個地區活動規模、形式差異不小，有的是大型嘉年華氛圍，有的則主打社區溫馨感路線，如果想要帶孩子尋蛋又想省荷包，那麼以下這五個免費入場的活動你千萬不能錯過。

1、Eggster Egg Hunt（4月4日）

柏克萊加大內「薩瑟塔鐘樓廣場」舉行的Eggster Egg Hunt，被視為灣區最具代表性的免費復活節活動之一。現場除了撿蛋，還結合舞台表演、互動攤位和教育體驗，整體規模宛如一場小型的嘉年華會，適合安排半天以上行程的家庭。

交通與停車建議：

校園周邊位置有限，建議停在市區停車場後步行進場，或搭乘BART至Downtown Berkeley站，步行約10分鐘。

2、Metropolitan Golf Links Easter Egg Hunt（3月24日）

位於東灣屋崙，由Metropolitan Golf Links所舉辦的Metropolitan Golf Links Easter Egg Hunt則是不少家長的首選。活動採分齡撿蛋設計，並結合高爾夫與互動遊戲，整體體驗相對從容有秩序。

交通與停車建議：

場地位於高爾夫球場內，通常設有現場停車空間，自駕前往最為方便，建議提早抵達以免入口擁塞。

3、East Palo Alto Easter Eggstravaganza（4月4日）

在南灣巴洛阿圖Joel Davis Park舉辦的East Palo Alto Easter Eggstravaganza，則是主打社區型的大型活動，除了撿蛋外，還有闖關遊戲、親子互動和公共服務展示等內容，兼具娛樂與教育性，可在規模與舒適性間取得平衡。

交通與停車建議：

公園周邊為住宅區，以路邊停車為主，車位有限，建議共乘或提早到場。

4、Campbell Egg Hunt（4月4日）

喜歡熱鬧氣氛、追求「刺激感」的家庭，可以考慮位在金寶市社區中心（Campbell Community Center）的Campbell Egg Hunt。活動以大量彩蛋聞名，開放後往往在短時間內被一掃而空，節奏快速競爭激烈，是所謂的「秒殺型撿蛋」，建議年紀稍大的孩子參加。

交通與停車建議：

社區中心周邊設有停車場，但活動人潮眾多，建議提早30分鐘以上到場，或停在附近街區再步行進入。

5、Hayward Egg Hunt & Bonnet Parade（4月4日）

如果希望避開人潮輕鬆過節，那麼海沃市政廳廣場（Hayward City Hall Plaza）則提供不同的選擇。活動結合復活節帽遊行與撿蛋，整體氣氛悠閒溫馨，適合年紀較小的孩子與偏好拍照留念的家庭。

交通與停車建議：

市政廣場周邊有公共停車場與路邊車位，步行距離短，整體停車相對容易。

灣區免費撿蛋活動多採「預約制」或「限額制」，特別是屋崙與巴洛阿圖場次需事先登記；金寶與海沃則多為現場參加，呼籲民眾可依孩子年齡與人潮接受度提前規劃或預約，才能在熱鬧節慶中玩得盡興又安心。

灣區撿蛋活動「預約x停車」一覽表。（記者王湘涵／整理）
灣區撿蛋活動「預約x停車」一覽表。（記者王湘涵／整理）

手工藝術產品店Michaels推出復活節主題DIY手作活動。（記者王湘涵╱攝影）
手工藝術產品店Michaels推出復活節主題DIY手作活動。（記者王湘涵╱攝影）

灣區 柏克萊

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