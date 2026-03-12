劉美賢回家 屋崙辦盛大慶典 少林舞獅同台慶祝

舞台上不僅有扎根華埠的少林舞獅團帶來熱鬧表演，還邀請多位非裔運動員與藝術家登台助陣，包括兩屆葛萊美獎得主Kehlani、奧運拳擊冠軍Andre Ward，以及DJ Sharp等。

冬奧會結束兩周後，花式滑冰金牌得主劉美賢 （Alysa Liu）終於回到了她成長的城市。周四中午，屋崙 市中心Frank Ogawa廣場被歡呼聲與音樂聲填滿，數千名灣區民眾聚集在市府前，共同迎接這位年輕的奧運冠軍回家。

這場慶祝活動依照劉美賢本人的意願舉辦，以社區慶典形式取代原本計畫的街頭遊行，展現屋崙多元文化與在地藝術活力。舞台上不僅有扎根華埠的少林舞獅團帶來熱鬧表演，還邀請多位非裔運動員與藝術家登台助陣，包括兩屆葛萊美獎得主Kehlani、奧運拳擊冠軍Andre Ward，以及DJ Sharp等。

台下的人群中，不少是與劉美賢同齡的年輕世代，其中包括她的母校屋崙藝術學校（Oakland School for the Arts，OSA）的學生。學生們揮舞著印有劉美賢照片的標語與海報，高聲歡呼：「我們是為劉美賢而來」、「她是屋崙的傳奇」、「我們愛她」。

聯邦第12區眾議員葉婷芳（Lateefah Simon）一周前曾在國會發言讚揚劉美賢。她在當天的慶祝儀式上再次表示，劉美賢不僅是「屋崙的英雄，更是美國的英雄」。

屋崙市長芭芭拉李（Barbara Lee）致詞時表示，Frank Ogawa廣場擠滿人群，正展現屋崙對自己人的驕傲與支持。她指出，劉美賢在屋崙冰上中心訓練成長，父親在華埠工作，並就讀屋崙藝術學校，如今讓全世界都認識了她的名字。

芭芭拉李說，每當劉美賢踏上冰面，她不僅代表自己，也把屋崙的勇氣與韌性帶向世界。她並勉勵現場的年輕人：「夢想不是在別的地方開始，而是從社區、家庭，以及像屋崙這樣相信年輕人的城市開始。」

輪到劉美賢上台時，現場再次爆出歡呼聲。她笑著說自己原本準備了講稿，但看到現場的熱情氣氛後決定即興發言。

「謝謝大家今天來到這裡，真的太瘋狂了，我看到這麼多人。」劉美賢表示，自己在屋崙長大，一直生活在這座城市，「我每天都會從那邊的滑冰場走過來，到市中心吃午餐」，因此能夠在奧運舞台上代表屋崙，讓她感到格外自豪。

在隨後的互動問答環節中，劉美賢也分享了許多與屋崙成長相關的回憶。談到華埠時，她笑說自己最喜歡的事情其實很簡單，就是到華埠餐館吃飯。

「那裡有很多很棒的餐廳，你們都應該去試試。」劉美賢說。

她表示，在屋崙長大讓她感受到這座城市的創意與靈魂，身邊有許多令人敬佩的人，而朋友之間的情誼也讓她始終保持腳踏實地。談到一路走到奧運舞台的心得，她說自己的人生座右銘其實很簡單，就是「YOLO（You Only Live Once）」，因為人生只有一次，所以要盡力把握每個機會。

回憶在母校屋崙藝術學校的時光時，她形容校園像一個藝術人才的「大熔爐」，聚集各種領域的天才學生。至於她心中最能代表屋崙的風景，她說雖然美麗湖（Lake Merritt）很漂亮，但從屋崙山丘俯瞰整座城市的景色，「是無法被超越的」。

金州女武神隊（Golden State Valkyries）總裁Jess Smith則送上球隊紀念禮物與印有屋崙城市主題「Town」字樣的勇士隊球衣，致敬球隊與屋崙的歷史連結。勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）與球星柯瑞（Stephen Curry）也透過大螢幕影片向劉美賢祝賀。整場活動同時充滿城市宣傳意味，舞台標語寫著「Town Business」與「Oakland Proud」，凸顯屋崙對這位家鄉冠軍的自豪。

芭芭拉李隨後宣布，市府將頒授劉美賢「屋崙市榮譽之鑰」（Key to the City），表彰她的奧運金牌成就與為城市帶來的榮耀。（記者王子涵/攝影）

劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵/攝影）

數千名灣區民眾到場，共同歡迎這位年輕的奧運冠軍回家。（記者王子涵/攝影）

屋崙市長（左）隨後宣布，頒授劉美賢「屋崙市榮譽之鑰」（Key to the City），表彰她的奧運金牌成就，以及為城市帶來的榮耀。（記者王子涵/攝影）