舊金山高等法院書記員罷工 近200人上街抗議

舊金山高法書記員罷工，近200人上街抗議。（圖片來自SEIU）

約200名舊金山 高等法院（Superior Court）書記員（court Clerks）27日走上街頭罷工 ，在司法大樓（Hall of Justice）外設立糾察線，抗議法院人手長期不足及培訓機制不完善，導致工作壓力沉重、錯誤頻傳。此次罷工已對法院日常運作造成衝擊，多項審理程序被迫暫停。

法院書記員主要負責準備與歸檔法律文件、處理動議與各類申請、記錄庭審筆記、安排開庭日程、管理案件資料，並為法官、律師及民眾提供程序性資訊支援。他們是法院行政運作的核心角色，確保案件流程順暢、文件準確無誤。一旦人手不足或培訓不充分，不僅可能延誤審理進度，也會增加文書錯誤風險，直接影響司法效率與公眾權益。

根據法院內部電郵顯示，由於罷工影響，原定審理的案件暫停，陪審團被通知解散至下周一。部分聽證會改為合併在少數法庭進行，另有部分案件延後處理。對外服務方面，書記員窗口亦暫停開放，民眾暫時無法查詢刑事案件相關資訊。

此次罷工源於書記員與法院管理層之間的勞資談判陷入僵局。書記員指出，隨著案件積壓問題日益嚴重，人力卻未相應補充，加上新進人員培訓不足，導致文件處理、動議程序及庭審紀錄等行政工作容易出現錯誤，進一步加重同事負擔。

27日上午，在位於布萊恩街（Bryant Street）的司法大樓外，罷工書記員手持標語牌，高喊「為法院補足人手」（Staff up the courts），有人吹哨、有人擊鼓，在人行道與斑馬線上來回行走，場面引人側目。

書記員強調，他們的訴求並非僅為自身待遇，而是希望改善法院整體運作環境，確保審理品質與社區司法服務不受影響。隨著罷工持續，社區關注法院能否儘快恢復正常運作，以及雙方是否能就人力與培訓問題達成共識。