我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝加爾湖事故7中客溺亡 目擊者：冰面滿是裂紋

冬奧同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

ACoM：疫苗信任危機升高 專家籲理性判斷

記者李怡／舊金山即時報導
ACoM：疫苗信任危機升高，專家籲理性判斷。（記者李怡/翻攝）
ACoM：疫苗信任危機升高，專家籲理性判斷。（記者李怡/翻攝）

在全美疫苗政策持續引發討論之際，美國社群媒體（ACoM） 20日舉辦主題為「疫苗現況的解析」的線上簡報會，邀請強生基金會（Robert Wood Johnson Foundation）執行長、前美國疾病管制與預防中心（CDC）代理主任理查德・貝瑟（Richard Besser）一起探討，近期美國疫苗建議變動、公共信任下滑，以及即將舉辦的免疫實務諮詢委員會（ACIP）會議可能給公眾帶來的影響。

會議主要面向醫療界、社區媒體與家長群體，特別關注移民與少數族裔社區的資訊需求。ACIP預定於2月25日至27日舉行，將討論季節性疫苗建議，包括流感（Flu）、呼吸道融合病毒（RSV）及新冠疫苗。因去年美國衛生與公眾服務部改組ACIP成員後，新任委員中包含多名對疫苗持保留態度人士，各界對本次會議走向高度關注。

當天簡報中，貝瑟反覆強調三個關鍵訊息：第一，疫苗政策應建立在公開透明的科學審議程序之上，而不是在缺乏說明的情況下倉促調整；第二，疫苗的價值在於大幅降低重症與死亡風險，即使無法百分之百阻止感染，整體保護效益仍然明確；第三，當公共衛生運作良好時往往「看不見」，但一旦接種率下降，疾病回潮將是真實而直接的代價。

他也坦言，在政治化氛圍與資訊混亂下，醫師在門診有限時間內更難與家長充分溝通，這將進一步影響接種決策。

對華裔社區而言，疫苗議題同樣牽動人心。過去華人家庭普遍支持兒童按時接種疫苗，但近年資訊混亂、政策訊息反覆，加上社群媒體流傳各種說法，也讓部分家長產生遲疑。

有家長表示，「不是完全反對，只是想再等等看。」尤其在麻疹病例再度出現的背景下，部分家庭擔心如果學校疫苗規定放寬，孩子是否會面臨更高感染風險。同時，新生兒B型肝炎（Hep-B，又稱乙型肝炎）疫苗建議調整，也讓不少移民家庭感到困惑，不確定是否仍應照原有時程接種。

會議指出，2025年聯合民調，約16%的家長曾跳過或延後孩子的建議疫苗。專家指出，當接種率下降，可預防疾病如麻疹、小兒麻痺等回升風險將增加。

本次簡報不只是了解某項疫苗該不該打，而是理解當前疫苗建議變動背後的制度與程序，以及公共信任如何影響整個社區的健康安全。在ACIP即將開會、季節性疫苗建議可能出現調整之際，貝瑟的發言提醒家長：在眾聲喧嘩之中，回到專業醫療對話、理性評估風險與效益，將是保護家庭與社區最實際也最重要的一步。

ACoM：疫苗信任危機升高，專家籲理性判斷。（記者李怡/翻攝）
ACoM：疫苗信任危機升高，專家籲理性判斷。（記者李怡/翻攝）

世報陪您半世紀

新冠疫苗 麻疹 社群媒體

上一則

經過暴風雨後 北加23日又將迎來新一波大氣河

延伸閱讀

南加今年再迎超級花海？專家：萬事俱備 就怕一點

南加今年再迎超級花海？專家：萬事俱備 就怕一點
🎙️骨質疏鬆如何治療？骨折一定要手術嗎？骨科專家破除迷思

🎙️骨質疏鬆如何治療？骨折一定要手術嗎？骨科專家破除迷思
反疫苗的小甘迺迪上台 疫苗製造商開始裁員、縮減研究

反疫苗的小甘迺迪上台 疫苗製造商開始裁員、縮減研究
紐約市現今年首例麻疹 專家：快打疫苗

紐約市現今年首例麻疹 專家：快打疫苗
紐約市出現今年首宗麻疹病例 專家喊「快打疫苗」

紐約市出現今年首宗麻疹病例 專家喊「快打疫苗」

熱門新聞

新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

2026-02-19 01:19
郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

2026-02-19 01:20

超人氣

更多 >
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看
冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒