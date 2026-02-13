官員警告，太浩湖即將暴風雪，恐寸步難行。民眾應做好準備。(圖取自南太浩湖市府臉書)

國家氣象局警告，自15日本周日晚間至18日下周三晚間，太浩湖(Lake Tahoe)地區將出現「非常困難甚至到無法通行」(very difficult to impossible)的情況，一場寒冷且長時間持續的暴風雪 ，將在總統日周末帶來數英尺的降雪。

「舊金山紀事報」報導，整個太浩湖盆地全都發布冬季風暴警報。預計到下周三，太浩湖滑雪熱門地點將迎來高達5英尺的降雪、陣風風速可達每小時100英里。太浩湖沿岸地區預估將有18-30吋的降雪，陣風風速為每小時35-45英里。89號公路沿線地區預期將遭到最嚴重影響，包括太浩城(Tahoe City)、Homewood、南太浩湖(South Lake Tahoe)、Carnelian Bay、Hope Valley及Markleeville。

預報員警告，內華達山脈(Sierra Nevada)西坡的降雪量更大，包括Donner Summit的80號州際公路沿線，預計降雪量將達到4-8英尺。50號公路也預期將有類似降雪量，導致通行情況危險。氣象部門表示，可能會實施防滑鏈管制(chain controls)和公路封閉。

氣象部門指出，大雪和強風可能造成「整片白茫茫景況」(periods of whiteout conditions)。預計降雪量最大的時段，將在下周一下午稍晚至下周二下午。

氣象學家強森(Dawn Johnson)表示，本周末將是一個美好的周末，但問題是如何回家。周一晚間情況將快速惡化，希望大家能做好準備。他指出，這將是自聖誕節 以來、最大一場暴風雪，也是這個季節迄今為止、最冷的一場暴風雪。

預計於下周二稍晚，雨雪分界線將降至海拔2500英尺，代表在50號公路沿線的Pollock Pines等山麓社區以及80號州際公路沿線的奧班(Auburn)與Colfax之間，可能會實施防滑鏈管制。在瑞定(Redding)到奧勒岡州邊界的5號州際公路沿線，積雪可能低至海拔2000英尺，導致沙斯達山脈(Mount Shasta)附近的通行狀況危險。

優勝美地 國家公園也預報將有大雪，山谷地區積雪可能達到1-2英尺，公園的高海拔地區積雪、可能達到5到7英尺。優勝美地公園的冬季風暴警報，也自周日晚間至周三晚間生效。