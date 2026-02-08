讓全美看見亞裔故事 NFL攜手TAAF超級盃周致敬

羅偉肯定TAAF與NFL攜手，讓亞裔社群在全國體育舞台上獲得更多能見度。（受訪者供圖）

在2026年超級盃 周末登場之際，一場聚焦亞裔 故事與體育影響力的活動，悄然成為賽事之外的重要焦點。亞裔基金會「The Asian American Foundation，TAAF」與美國國家美式足球聯盟「National Football League，NFL 」7日下午於舊金山亞洲藝術博物館三星廳舉辦首屆「球場英雄Champions of the Game」交流活動，透過體育語言，向亞太裔（AAPI）社區在球場內外的貢獻致敬。

主辦單位表示，活動宗旨在於「讓全美看見亞裔故事」，不僅表彰場上表現亮眼的運動員，也肯定那些長期在體育產業、社區與文化領域默默付出的亞裔身影。現場聚集多位NFL球星、球隊高層、文化創作者與社區領袖，象徵亞裔力量正逐步走向主流舞台中心。

TAAF 執行長 Norman Chen 致詞時指出，體育是美國最具影響力的文化敘事之一，而亞裔社區的故事，長期以來卻較少被納入其中。他表示，與 NFL 合作舉辦「Champions of the Game」，正是希望透過這個全國關注的舞台，讓更多亞裔面孔與經驗被看見，並成為激勵下一代的重要力量。他強調，這不只是關於勝負或成績，而是關於影響力。無論是運動員、企業領袖或文化創作者，每一位站上舞台的人，都是年輕世代心中的榜樣。

現場迎來洛杉磯公羊隊主力外接手 Puka Nacua。作為NFL近年最受矚目的新生代球星之一，他的出現象徵亞裔與多元背景運動員在聯盟中的崛起，也讓不少與會者直呼很有代表性。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie ）表示，舊金山向來是一座由多元社群共同形塑的城市，體育活動不僅是娛樂，更是凝聚社會、促進理解的重要平台。他肯定TAAF與NFL攜手，讓亞裔社區在全國體育舞台上獲得更多能見度。

除了球員與政要，活動也邀請多位體育產業重量級人士與前超級盃冠軍球員參與對談，分享他們如何在不同崗位上推動包容、多元與社會影響力。主辦單位表示，未來希望「Champions of the Game」能持續舉辦，成為連結體育、文化與社區的重要平台。