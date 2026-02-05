超級盃登場在即 交通局全員守護市區行車秩序

超級盃登場在即，舊金山交通局全員上線，交通管制員守護市區行車秩序。（記者李怡╱攝影）

隨著超級盃 賽事臨近，舊金山 交通需求大幅升溫。舊金山交通局5日安排多場與超級盃相關的採訪行程，向媒體展示交通單位在賽事期間全面上線的管制與服務措施，確保市區交通安全與秩序。

當日上午10時，交通局在 West Portal 地鐵站 開放採訪。媒體與Muni公車司機交流，了解第一線人員在大型活動期間的應變經驗與行車調度安排。交通局指出，賽事期間將加密班次、動態調整路線，並視人潮即時派遣支援車輛，降低通勤尖峰壓力。

另一處採訪地點設於 505 7th Avenue @ Bryant Street，這裡是停車違規抄牌員與交通管制人員的集散地之一。交通局表示，賽事周邊與主要幹道將加強巡查與即時管控，針對臨時封路、違規停車與行人安全，快速反應、即時排除。

交通局街道管控部門總監韋愛思（Viktoriya Wise） 受訪時指出，超級盃期間，交通局已動員所有交通管制員，與警消、公共工程等單位跨部門協作，提前完成封路演練與資訊公告，確保活動動線順暢，同時維持居民日常出行需求。

交通管控員黃偉棠也表示，第一線人員將全天候在崗，特別針對人流密集區與轉運節點加強引導，提醒駕駛遵守臨時交通標誌，並呼籲民眾多加利用公共運輸，減少市區壅塞。