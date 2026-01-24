政界、社區齊聚佛利蒙 MHACC農曆新年慶祝會關注心理健康

我的頻道

【本報訊】
美國華商精神健康聯盟（MHACC）第14屆農曆新年慶祝會24日在佛利蒙舉行，活動吸引政界人士、社區領袖及數百名民眾參與。（主辦單位提供）
美國華商精神健康聯盟（MHACC）第14屆農曆新年慶祝會24日在佛利蒙舉行，活動吸引政界人士、社區領袖及數百名民眾參與。（主辦單位提供）

駿馬報喜、闔家團圓。美國華商精神健康聯盟（MHACC）第14屆農曆新年慶祝會24日在佛利蒙舉行，活動吸引政界人士、社區領袖及數百名民眾參與，在喜慶熱鬧的氣氛中迎接農曆新年，並傳遞心理健康關懷的重要訊息。

當天活動上午11時展開，以財神及熊貓迎賓、舞龍揭開序幕，並舉行新春祝福儀式。現場氣氛熱烈，觀眾踴躍參與。主辦方表示，農曆新年慶祝會不僅是傳統節慶活動，也是一年一度與社區連結、推廣心理健康意識的重要平臺。

聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）辦公室、州議員李天明（Alex Lee）辦公室等送來賀狀，表彰MHACC服務社區的貢獻。

去年11月24日在金州勇士的比賽半場，MHACC執行長彭一玲（Elaine Peng）榮獲勇士社區基金會頒發「影響力勇士獎」（Impact Warrior），可見MHACC提升心理健康重要性的努力，獲得主流平台的認可。

佛利蒙印度裔市長蘇偉傑（Raj Salwan）也表彰MHACC的貢獻，並表示，心理健康話題常被忽視，尤其在亞裔文化中，無論是華裔、印裔還是其他亞裔群體。究其原因，有時人們覺得談論此事不合時宜，或受語言障礙所限，或難以表達。消除心理健康汙名至關重要。心理健康本就是健康的重要組成部分，必須重視並支持，確保人們能輕鬆暢談，讓需要幫助者隨時獲得支持。

佛利蒙前市長高敘加（Lily Mei）、聯合市市議員王耀明（Jeff Wang）也提及心理健康在社區中的重要性，稱讚美國華裔精神健康聯盟一直深耕社區，服務民眾。

佛利蒙市議員邵陽表示，解決華裔精神健康問題，需要全體社區努力、精誠合作。市議員劉瑞蒙（Raymond Liu）、金柏林（Kimberlin Kathy） 、坎貝爾（Desrie Campbell），及洛斯蓋圖（Los Gatos-Saratoga High School District) 學區委員曾景琳、MHACC理事會副主席劉敏慧（Lilian Lee）等也出席活動。

彭一玲與理事會主席黃立豐（Herny Huang）回顧了組織過去一年的服務成果，強調心理健康支持對家庭穩定與社區安全的重要性。隨後，MHACC 進行2025年度工作回顧，介紹組織在多語言暖線（Warmline）、社區外展、危機干預及文化敏感心理健康服務方面的進展，並向長期支持組織的志願者與合作夥伴頒發感謝獎項。

