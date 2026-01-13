海傍公路平日通車公投提案未過關，連署不足宣告失敗。（記者李怡╱攝影）

舊金山 第四區市議員王兆倫（ Alan Wong ）推動以公投 方式恢復海傍公路（Great Highway，又稱大公路）平日車輛通行的計畫，13日於連署截止前功虧一簣。市選務處證實，截至當日下午5時最後期限，該提案仍差一名市議員連署，未能達到門檻，因此無法列入2026年選票。

根據加州 相關規定，舊金山屬於全州公投門檻最低的城市之一，只需四名市議員連署即可送交選票。不過最終僅有王兆倫本人、第一區市議員陳詩敏（Connie Chan），以及市議員陳小焱（ Chyanne Chen ）三人簽署，未能補齊最後一席。

曾在2024年K號提案中，不支持將大公路全面改為公園用途的市議員華頌善（ Shamann Walton）此次未加入連署行列，使該案最終無法成案。

王兆倫先前表示，該提案目的是撤銷K號提案，恢復海傍公路「平日通勤、周末休憩」的共享使用模式，回應日落區居民對通勤與交通壅塞的關切。不過隨著連署失敗，相關政策方向短期內恐難再透過公投途徑推進。

王兆倫於周二傍晚召開記者會表示，平常約有1萬4000人仰賴海傍公路通勤前往工作、學校及其他必要地點。關閉車道後，車流轉移至周邊住宅街道與原本就繁忙的主要幹道，對日落區（Sunset District）的家庭、長者與小商業帶來影響。

會上王兆倫表示，上任市議員六周以來，持續傾聽選區居民意見，並發現選民過去被迫在全開或全關之間做選擇，未真正討論過折衷方案。此次提出「平日通勤、周末休憩」的共享使用模式提案，因市議員聯名不夠不能成為公投案，後續搜集居民連署簽名也許還有機會。