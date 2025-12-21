舊金山大停電 起因變電站火災損害嚴重 尚無恢復時程

因變電站起火造成舊金山大規模停電。（PG&E提供）

舊金山 周末遭遇大規模停電，最高峰時多達13萬戶受影響，涵蓋全市約三分之一用戶。太平洋瓦電公司（PG&E）21日早表示，截至週日早晨仍有約2萬1000戶仍未恢復供電，受影響區域包括 Presidio、列治文區、金門公園及市中心部分街區。公司並坦言，因變電站火災造成的損害嚴重且複雜，目前尚無法提供全面復電時程。

PG&E 表示，周六下午發生於第八街與 Mission 街的變電站火災造成部分停電，工程師與電工已陸續投入搶修，但無法給出精準的完整復電時間。截至周日上午，已有11萬戶恢復供電，但仍有2.1萬戶停電。

舊金山消防局指出，火災於下午2時15分發生，PG&E 員工於2時16分通報。消防員使用專門設備，於6時前完全撲滅位於四層建築一樓的火勢，讓調查人員得以入內判斷起火原因。

停電造成週六交通大亂，BART、Muni停站。由於交通號誌停擺，多處路口僅能以閃爍燈號運作，造成交通壅塞。捷運(BART) 一度無法在 Powell 與 Civic Center 站停靠，Muni 地下路線也暫停進站。

停電期間，PG&E 在數小時內未提供實質更新，引發居民不滿。民眾表示，接到 PG&E 自動語音通知，內容僅說「沒有復電時間預估」，令停電中的家庭與商家更加焦急。

直到周六晚間8時30分，PG&E 才發布影片表示預期夜間可恢復大部分供電。晚上9時已有9萬戶恢復電力，但仍有數萬戶需要等待至週日甚至更久。