市長羅偉年終致詞盤點施政成果　強調舊金山正穩步回升

羅偉（右）今年最後一次市議會，總結過去一年政績。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市議會16日於年度最後一次全體會議中，邀請市長羅偉 （Daniel Lurie）發表年終談話。羅偉回顧上任近一年來的施政成果，強調在市府與市議會合作下，城市正逐步走出低潮，市民對舊金山未來的信心明顯回升。

羅偉指出，最新民調 顯示，目前有62%的舊金山市民認為城市狀況「比以前更好」，相較去年僅28%，信心幾乎翻倍。他表示，這樣的轉變來自具體政策成果，包括公共安全改善、行政流程簡化、經濟與小商業復甦，以及住房政策逐步推進。

在致詞中，羅偉逐一感謝多位市議員的合作。他特別提到，市議會支持簡化餐飲與小商業的戶外座位規定，免除僅擺放桌椅所需的額外許可與費用，降低業者營運成本。同時透過「PermitSF」改革，改善長期被詬病的行政效率問題，為商家與居民節省時間與金錢。

在住房與土地使用方面，羅偉提及日前正式簽署的「家庭分區計畫」，感謝市議會土地使用委員會歷經長時間聽證與多次修訂，使法案在增加住房供給的同時，也兼顧社區意見與執行可行性。他表示，市府將持續在「加速建屋」與「保護租客」之間尋求平衡。

公共安全同樣是年終談話的重點之一。羅偉指出，市府與市議會合作推動多項治安與復原措施，包括打擊非法街頭飆車行為、擴充治療與復原床位，以及強化警力招募與社區安全計畫。

羅偉在談話最後強調，舊金山仍面臨結構性挑戰，但只要市府與市議會持續以合作為核心、以市民需求為導向，城市復甦的步伐將更加穩健。