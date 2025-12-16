我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯這家日餐獲年度最佳餐廳 「難以言喻的魔力」

川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

市長羅偉年終致詞盤點施政成果　強調舊金山正穩步回升

記者李怡╱舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅偉（右）今年最後一次市議會，總結過去一年政績。（記者李怡╱攝影）
羅偉（右）今年最後一次市議會，總結過去一年政績。（記者李怡╱攝影）

舊金山市議會16日於年度最後一次全體會議中，邀請市長羅偉（Daniel Lurie）發表年終談話。羅偉回顧上任近一年來的施政成果，強調在市府與市議會合作下，城市正逐步走出低潮，市民對舊金山未來的信心明顯回升。

羅偉指出，最新民調顯示，目前有62%的舊金山市民認為城市狀況「比以前更好」，相較去年僅28%，信心幾乎翻倍。他表示，這樣的轉變來自具體政策成果，包括公共安全改善、行政流程簡化、經濟與小商業復甦，以及住房政策逐步推進。

在致詞中，羅偉逐一感謝多位市議員的合作。他特別提到，市議會支持簡化餐飲與小商業的戶外座位規定，免除僅擺放桌椅所需的額外許可與費用，降低業者營運成本。同時透過「PermitSF」改革，改善長期被詬病的行政效率問題，為商家與居民節省時間與金錢。

在住房與土地使用方面，羅偉提及日前正式簽署的「家庭分區計畫」，感謝市議會土地使用委員會歷經長時間聽證與多次修訂，使法案在增加住房供給的同時，也兼顧社區意見與執行可行性。他表示，市府將持續在「加速建屋」與「保護租客」之間尋求平衡。

公共安全同樣是年終談話的重點之一。羅偉指出，市府與市議會合作推動多項治安與復原措施，包括打擊非法街頭飆車行為、擴充治療與復原床位，以及強化警力招募與社區安全計畫。

羅偉在談話最後強調，舊金山仍面臨結構性挑戰，但只要市府與市議會持續以合作為核心、以市民需求為導向，城市復甦的步伐將更加穩健。

羅偉 舊金山 民調

上一則

聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親

延伸閱讀

羅偉簽署行政令 由市長辦公室統籌街頭安全

羅偉簽署行政令 由市長辦公室統籌街頭安全
支持謝里爾連任二區市議員 羅偉首度表態

支持謝里爾連任二區市議員 羅偉首度表態
金山審計長報告：羅偉「家庭分區」計畫 未達加州住房目標

金山審計長報告：羅偉「家庭分區」計畫 未達加州住房目標
舊金山市長羅偉正式任命劉力一為市警局長

舊金山市長羅偉正式任命劉力一為市警局長
羅偉任命劉力一為舊金山新任警察局長

羅偉任命劉力一為舊金山新任警察局長

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
微軟創辦人比爾蓋茲與小女兒菲比蓋茲。（路透）

老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

2025-12-11 14:46
開業當天，便有大量社區居民湧入。（記者夏彥／攝影）

大阪超市佛斯特市分店開幕 政商僑界齊剪綵

2025-12-13 01:20
史丹福大學學生貝克當年為校園報撰寫一系列報導，導致校長泰西爾-拉文下台。（取自https://theobaker.info/）

他大一時扳倒史丹福校長 新書再揭大學內幕

2025-12-14 01:19

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」