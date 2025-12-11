我的頻道

槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽

中國外交部再提醒民眾別去日本 原因與上個月不同

五灣區高中生辦氣候募款午宴 支持氣候創新活動

本報訊
:募款受益方的 CleanLeap 行政主任文杰（ Porter Wong，右四）表示，這次募款活動非常有意思,起到拋磚引玉的效果。特別感激美加婦聯及世界日報的鼎力支持，激發學生參與及家長在背後的鼓勵十分重要。(主辦單位提供)
氣候問題日趨嚴峻，不僅在國際層面引起關注，地方的年輕一輩也行動起來。

由灣區五位高中生聯合主辦，精心策劃了專門針對氣候改變問題的研討會，同時為一家以解決氣候問題為使命的CleanLeap籌募比賽獎勵資金，12月7日在舊金山 Blue Whale 餐廳舉行。約 80 名各界人士到場支持。此次募款所得將全數捐助全美青年清潔科技創新計畫「CleanLeap」，協助培育下一代投入氣候科技、永續教育與創新行動。非營利機構美亞婦聯（AAWA）協助主辦及獲世界日報媒體贊助。

活動由 Ethan Li、Grace Chen、Kamlung Huang、Angela Lin 與 Changjin Bu 五名高中生共同發起。他們表示，面對日益嚴峻的全球暖化與極端氣候現象，青年世代必須更積極投入行動，期望透過此活動喚起社會大眾、企業及政府部門更重視氣候議題。他們也說，氣候變遷已不再是抽象議題，從海嘯、颱風到大規模熱浪，都是地球系統發出的明顯警訊；氣候危機對身心健康、經濟與社會的衝擊也已無可迴避。

加州財長馬世雲（Fiona Ma）到場致詞，肯定五位高中生的行動力，並強調青年參與是推動公共政策的重要一環。她逐一向五名學生頒發嘉許證書，鼓勵他們持續引領同儕關注環境議題。

加州參議員威善高（Scott Wiener）親臨會場，讚揚學生們展現出的領導力與社區組織能力，並向五名學生頒發證書以示肯定。

世界日報總經理李銘濱致詞表示，媒體不僅是資訊傳遞角色，也應肩負監督與倡議責任，持續推動環境議題與公共討論。他指出，世界日報將持續關注環境新聞，並肯定青年為氣候行動付出的努力，讓社區看見年輕世代的責任感。

作為此次募款受益方的 CleanLeap 行政主任 Porter Wong（黃文杰）到場致謝。他表示，CleanLeap 致力協助全美青年投入清潔科技、創新研究與氣候倡議，而社區力量是推動計畫成長的關鍵。他感謝學生們願意以行動為環境發聲，並指出捐款將直接用於培訓青年、執行氣候創意計畫，讓更多年輕人有機會把想法化為真正的社會影響力。

午宴節目內容豐富，包括學生演講、氣候問答、才藝表演等。Ethan Li 演奏小提琴曲「Meditation de Thaïs」，Selena Zhang帶來鋼琴演奏，Angela Lin 以舞蹈「Trouble Maker」為活動增添亮點，展現青年多元才華，也讓來賓在輕鬆氛圍中更關注氣候行動的重要。多位名媛參與「青花瓷」走秀。   AAWA全體理監事、學生家長與多位社區人士踴躍參與支持，促使活動順利圓滿。

這場由青年主導、社區共同參與的氣候行動募款午宴，在掌聲與歡樂的合影中圓滿落幕，為支持年輕世代的氣候創新與環境倡議注入一股新的力量。

加州財長馬世雲和加州參議員威善高也親臨會場，讚揚學生們展現出的領導力與社區組織能力。(主辦單位提供)

