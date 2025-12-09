寒霧籠罩灣區 12月初低溫創多年新低

我的頻道

記者李怡╱舊金山即時報導
12月初舊金山街頭的行人，多數是棉服帽子加身，抵禦寒冷天氣。（記者李怡╱攝影）
12月初舊金山街頭的行人，多數是棉服帽子加身，抵禦寒冷天氣。（記者李怡╱攝影）

進入12月，舊金山灣區民眾明顯感受到異常寒意。根據氣象資料，舊金山本月截至目前，白天最高溫平均比正常值低近4華氏度，成為自2013年以來最寒冷的12月開局。不僅舊金山，全州多個地區也被低溫與濃霧包圍，部分城市甚至出現半世紀以來最冷的12月初。

氣象專家指出，這波降溫並非來自強烈冷鋒，而是與自感恩節前便持續不散的「吐勒霧」（tule fog）有關。吐勒霧最早在加州中谷地區形成，隨後向西擴散，影響灣區、北灣與東灣氣溫，使白天陽光難以照射地面，溫度持續偏低。

氣象單位表示，若沒有這層厚重霧氣籠罩，中谷與灣區本應迎來相對溫和、舒適的冬日天氣。然而，持續的低雲與濃霧如同一層「冷帽」覆蓋地表，使冷空氣無法消散，導致多地氣溫連日偏低。中谷、北灣及東灣的降溫幅度甚至比舊金山更為明顯。

與夏季來自海洋、為舊金山降溫的沿海霧不同，吐勒霧是在陸地形成，主要出現在冬季。氣象學家解釋，當秋冬降雨過後，地面水氣充足，加上夜間天氣晴朗、氣溫迅速下降，冷空氣被困在低窪地區，便容易形成濃霧。中谷地形平坦、四周被山脈環繞，更容易成為「造霧工廠」。

氣象預報顯示，只要高壓系統持續穩定、風勢偏弱，這種低溫加濃霧的天氣型態仍可能延續。民眾清晨與夜間外出時，需留意低溫與能見度不佳的情況，駕駛人應減速慢行，避免因濃霧影響行車安全。

氣象專家提醒，隨著日照時間變短，冬季類似天氣並不罕見。但今年吐勒霧出現時間早、持續時間長，是造成12月初異常寒冷的主因之一。居民也可關注天氣變化，適時添衣保暖，以應對這波冷意。

舊金山 灣區 加州

