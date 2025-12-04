我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男突遭ICE拘押意外獲釋 戴電子腳鐐需按時報到

史坦普500收盤小漲 Fed降息展望撐盤 亞馬遜成拖累

舊金山市長羅偉正式任命劉力一為警局長

記者李怡╱舊金山即時報導
羅偉（前右）：任命劉力一（中）為舊金山警察局長。（記者李怡╱攝影）
羅偉（前右）：任命劉力一（中）為舊金山警察局長。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）4日正式宣布，任命現任副局長劉力一（Derrick Lew）出任舊金山市警察局（SFPD）局長。當天羅偉在記者會上強調，在全市犯罪數據下滑、警力重建起步的關鍵時刻，由一位從基層走上高層、又深耕社區的局長接棒，對舊金山未來治安方向意義重大。

在就職發言中，劉力一多次提到自己的家庭背景與舊金山給予移民家庭的機會。他表示，祖父母在舊金山克服語言與文化障礙，開店做小生意，把孩子送進好學校、實現自己的「美國夢」。他本人更是這個城市機會的直接受益者。

談到未來施政方向，劉力一表示，補充警力、減少槍枝暴力與持續打擊毒品市場，是他上任後的重點。

羅偉指出，自他今年一月上任以來，全市犯罪案件整體下降將近三成，聯合廣場與金融區的犯罪更下降約四成，暴力犯罪則降到自1950年代以來未見的低點。

他表示，這些數字的背後，是警局與多個公共安全部門協同合作的結果，是靠一線警員和指揮層一起把治安拉回來。

為了補足警力缺口，市府推出「重建警力計畫」（Rebuilding the Ranks），鼓勵新人投考與外地資深警員轉任。羅偉說，目前申請加入舊金山警局的初階職缺，已較去年增加逾四成，調任申請更是翻倍，警局正在恢復榮譽感，成為一個可以累積有意義職涯的地方。

羅偉指出，過去一個月，打擊毒品行動共逮捕80多名販毒嫌犯，查獲逾20磅毒品與25支非法槍枝，行動範圍涵蓋田德隆（Tenderloin）、市場街（SoMa）及米慎區（Mission），包括針對販毒熱點的臥底逮捕與逃犯緝捕等行動。他並透露，今年截至目前，打擊毒品相關行動已累計逮捕超過6000人，其中704人涉及毒品持有。

劉力一是華人第三代移民，其祖父母曾在舊金山經營小生意，他自小在本市長大，就讀本地天主教高中，之後赴外地念書、短暫從事金融業，於2002年加入舊金山警局。

2022年起，劉力一出任Ingleside分局局長，隨後被調往統籌全市打擊露天販毒行動，並於2025年5月升任副局長，領導全市十個警區的巡邏及毒品打擊部署，在多次全國矚目的事件中擔任重要角色。

舊金山警察局代理局長葉培恩（Paul Yep）表示，劉力一是極具天分且謙遜的領導者，從高風險勤務、複雜偵查到指揮大規模毒品掃蕩行動，都展現專業與勇氣。

葉培恩將在未來數月以顧問身分，協助完成交接，確保治安策略與改革不因人事調整而中斷。

羅偉（右一）：任命劉力一（中）為舊金山警察局長。（記者李怡╱攝影）
羅偉（右一）：任命劉力一（中）為舊金山警察局長。（記者李怡╱攝影）
羅偉（右一）：任命劉力一（中）為舊金山警察局長。（記者李怡╱攝影）
羅偉（右一）：任命劉力一（中）為舊金山警察局長。（記者李怡╱攝影）

舊金山 羅偉 移民

上一則

2026稅改將至 您準備好了嗎?世界日報舊金山社推出稅務理財講座助民眾提前布局

延伸閱讀

第3位華裔 劉力一獲任舊金山市警長

第3位華裔 劉力一獲任舊金山市警長
攸關未來30年住房布局 家庭分區計畫受矚目

攸關未來30年住房布局 家庭分區計畫受矚目
一口氣了解舊金山家庭分區計畫

一口氣了解舊金山家庭分區計畫
羅偉任命劉力一為舊金山新任警察局長

羅偉任命劉力一為舊金山新任警察局長
羅偉「家庭分區計畫」 市議會首讀過關　

羅偉「家庭分區計畫」 市議會首讀過關　

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。（受訪者提供）

從「葡萄成熟時」到牧師講台 歌手陳蘭麗展開人生下半場

2025-12-01 20:03

超人氣

更多 >
入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 
4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」

4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防