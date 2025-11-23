我的頻道

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

北加州大蘇爾海岸一周內第二次遊客被海浪捲走

聖荷西訊
三名攀爬大蘇爾海岸線岩石的遊客周六(22日)下午被洶湧的海浪捲入海中。示意圖，並非文中事件發生地點。(本報檔案照)
三名攀爬大蘇爾(Big Sur)海岸線岩石的遊客周六(22日)下午被洶湧的海浪捲入海中。兩名女性成功返回岸邊，但一名男性同伴在周六晚間仍下落不明。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，這起發生在索貝拉內斯角（Soberanes Point）附近的驚險事件，距離大蘇爾北部三哩處的加拉帕塔海灘（Garrapata Beach）附近海域一名父親和他的七歲女兒在洶湧的海浪中喪生，僅一周之隔。

蒙特瑞縣警官羅薩斯(Andres Rosas)表示，周六下午3時左右，一名路人報警稱有人落水並呼救，隨後他們展開了對這名失蹤的30歲男子的搜救行動。

包括縣警搜救隊、美國海岸防衛隊、加州消防廳、加州公路巡邏隊和加州州立公園在內的多個機構參與了搜救。

蒙特瑞縣警長辦公室發布聲明稱：「大約4時24分，海岸警衛隊直升機在海中發現疑似一具屍體。但由於海浪過大，無法看到屍體。他們未能找到屍體。」

羅薩斯表示，搜救行動於周日(23日)早上7時恢復。兩名倖存者已被送往當地醫院，目前情況不明。

周六早些時候，美國國家氣象局發布了「海灘危險」警告，預計從大蘇爾到舊金山以北的雷耶斯角(Point Reyes)一帶，海浪高度將達到13至18呎。

氣象局中午發布的聲明稱：「湧浪(sneaker waves)可能會比正常情況更遠地衝上海灘，甚至越過岩石和防波堤。」這種由「持續的西北湧浪」造成的危險狀況預計將持續到周一。

來自加拿大阿爾伯塔省卡加利市39歲的胡宇治（音譯，Yuji Hu）在加拉帕塔州立海灘試圖營救被海浪捲入海中的七歲女兒時不幸溺亡。孩子的母親當時也試圖營救丈夫和女兒，同樣被海浪捲入，但她設法遊回岸邊，回到了兩歲的女兒身邊。兩天后，搜救潛水員找到了七歲女孩的遺體。

加州 舊金山 聖荷西

