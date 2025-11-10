橄欖綠洲基金會打造兒童綠光市集　小老闆創意齊放

我的頻道

記者孫愛薇╱聖荷西即時報導
結合多肉與花藝創作的「Alice Wonderland 」，攤主為9到11歲喜愛花藝的女孩，親手製作多肉植物盆栽販售。（主辦單位提供）
由橄欖綠洲基金會（Olive Oasis Foundation）9日在南聖荷西舉辦「綠光市集-孩子的創意店鋪 Little Makers Market」，讓孩子透過擺攤活動，實際體驗創業經營與規畫，在與消費者的互動中培養自信與責任感。22組由12歲以下小老闆參加擺攤，展現創業精神，吸引超過五百人共同參與。

橄欖綠洲基金會共同創辦人 Jamie Wang 表示，希望透過綠光市集，讓大家看見孩子腦海中最閃閃發光的創意，就像森林裡的綠寶石，等待被發現與珍藏。能在活動中看見每個孩子眼底的光芒，便是這場活動最初、也是最重要的使命。

綠光市集的兒童創意店鋪共22組報名參加，超過 40 位5 至 12 歲小老闆經營，從構思、設計到銷售由孩童主動參與，攤位內容從設計手作飾品、台灣夜市遊戲體驗、魔術表演、趣味數學考驗到臉部彩繪等，展現十足創意。

第一次參與擺攤活動的家長Diana表示，小朋友在家有練習魔術，想將這項才藝帶到攤位上來表演，孩子們玩得很開心，在陌生的觀眾面前不感到特別的害羞。

活動頒發三組獎項，「人氣小老闆獎」由結合多肉與花藝創作的「Alice Wonderland 」獲第一名，攤主為9到11歲喜愛花藝的女孩，親手製作多肉植物盆栽販售；「最佳創意獎」由7歲Emma設計的機器人遊戲「Candyland 」拿下第一名，遊戲為消費者藉由平板下指令操作機器人手臂，捕獲喜歡的禮物；「最佳營收獎 」則是「Pop Hero 」，有投球遊戲與撈金魚，彷彿來到台灣夜市攤位，遊玩人潮絡繹不絕。

活動邀請還「Mandarin Mommy & Me」線上中文機構創辦人陳紫雯，帶來繪本「超神奇蠟筆」中文故事時間，結合音樂、唱跳與互動，帶孩童進入色彩與想像故事世界，不少學童曾是陳紫雯的中文線上課程學生，活動宛如見面會。

綠光市集總計有22組由12歲以下小老闆參加擺攤，展現創業精神，吸引超過五百人共襄盛舉。（主辦單位提供）
「最佳營收獎 」則是「Pop Hero 」，有投球遊戲與撈金魚，彷彿來到台灣夜市攤位，遊玩人潮絡繹不絕。（主辦單位提供）
「最佳創意獎」由7歲Emma設計的機器人遊戲「Candyland 」拿下第一名。（主辦單位提供）

