邁結束政府停擺第一步 參議院通過程序表決 8民主黨人讓步

中國總領事斬首日相論 日本人轟「預告殺人、應驅逐出境」

聯邦執法人員突擊佛利蒙　社區組織緊急動員安撫居民

記者李怡╱舊金山即時報導
聯邦執法人員突擊佛利蒙，社區組織緊急動員安撫居民。（記者李怡╱攝影）
聯邦執法人員突擊佛利蒙，社區組織緊急動員安撫居民。（記者李怡╱攝影）

據東灣城市佛利蒙警察局9日發佈的一則聲明表示，在周六(8日)早上有不明聯邦執法人員開著沒有標誌的車，在街區進行疑似移民執法行動。消息傳開後，不少移民家庭緊張地關上門窗，社區維權組織也趕緊出動，到現場了解狀況。

佛利蒙警方表示，8日早上7時左右接獲通知，知道有聯邦單位在市區執行任務，整個行動持續了三小時。

佛利蒙警局發言人Amy Gee在聲明中表示，這樣的行動在佛利蒙非常罕見，應該是第一次看到聯邦單位在城市內採取移民行動，目前還無法證實是否有人被拘留。

阿拉米達縣移民法律教育聯盟（ACILP）在接獲居民通報後，立即派人前往社區巡查，走訪後在短時間內確認，社區安全，並沒有發現聯邦車輛或官員身影。

據社交媒體上的居民留言表示，周六上午的短暫行動，讓不少移民家庭再度陷入焦慮。住在Sundale附近的居民 Halen Ho說，她聽到鄰居敲門提醒時，立刻把家人叫起來：「我們不知道發生什麼事，只能把門鎖好、不出門。大家都怕被誤會。」

這次行動也讓人聯想到幾周前前總統川普宣布，準備在灣區部署百名聯邦人員進行移民掃蕩，但在最後一刻，在Salesforce執行長班尼奧夫（Marc Benioff）與舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）等人勸說下，暫時喊停。當時許多地方官員擔心這樣的突襲可能引發混亂與衝突。

ACILP提醒民眾，若有移民官上門，不需開門，也可選擇保持沉默，並要求與律師通話。記得不要簽署任何文件，不要讓任何人進屋，除非對方有法院簽署的搜查令。

佛利蒙警方則強調，目前沒有拘留紀錄，市府會持續與社區合作，確保資訊透明、居民安心。

佛利蒙居民周震在網路上留言表示，雖然這場行動不到三小時就結束，但它再度喚起灣區移民家庭那份熟悉的擔憂，在這個多元包容的城市裡，安全與歸屬感仍是一場持續的考驗。

移民 灣區 舊金山

