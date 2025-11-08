華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」

我的頻道

記者陳曉峰 / 屋崙即時報導
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）
東灣華人Jack 8日說，最近一個月內收到三次醫療保險詐騙電話，甚至有來電顯示冒充凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente），聲稱他的某個醫療理賠沒有通過，索要他的個人資料並希望騙取財物。他經過聊天後，馬上判斷對方是騙子，當即掛掉。另外一個冒充洛杉磯某醫療保險公司的騙子，甚至在第二次來電中訓斥他，「你是不是做了虧心事，為什麼第一次匆忙掛電話？」讓人哭笑不得。

Jack說，平常時不時能看到媒體報導提醒，希望大家注意騙局，自己也沒當回事，沒想到，下半年收到的短信和電話詐騙開始增加。最常見的是說自己欠下某地的過橋費或交通罰單，逾期未交費，會遭遇吊銷駕照等。Jack七月收到一條短信，他仍有未繳交通罰單，若未能在7月24日前完成支付，將從7月25日起執行處罰。包括向車管局（DMV）違規資料庫上報，自7月25日起暫停車輛註冊，吊銷駕駛資格30天，轉交收費站處理並加收35%服務費，可能面臨起訴且信用評分受損。

10月中，Jack收到一通電話，顯示來電號碼是凱瑟醫療集團。但對方說是中文，聲稱他有個醫療帳單的理賠沒有通過，「我從來沒有收到凱瑟電話提及帳單，最多是詢問和確定預約醫生事項。且對方直接說中文，而不是說英文，所以我判斷是騙子。但也搞不懂，為什麼騙子的來電顯示是凱瑟醫院的，不知道用了什麼技術手段。」

沒過幾天，Jack又收到一個自稱洛杉磯某醫療保險機構的電話，也是同樣手段。聲稱他申請的某個醫療理賠沒有獲得審批，需要核對資訊，騙子還叫出了他姓氏。Jack馬上反問，「你告訴我，我的全名是什麼？」對方回答說，「你的名字難道還要我說？」Jack馬上掛斷電話。不料，詐騙者接著打過來說，「哎，你為什麼急匆匆的掛斷電話，是不是做了什麼虧心事？」

Jack哭笑不得，直接掐斷電話，並將對方電話拉黑，「和這種騙子多說一句話，都是浪費時間和生命。不過這些人也正是不以為恥、反以為榮，反而振振有詞的訓斥我。」他也希望提醒華人朋友，目前詐騙手段層出不窮，一定要萬分小心短信和電話，不要盲目點擊不知情的link，避免被騙，「就我所知，醫療機構不會直接電話催費。」

凱瑟醫療集團的官網聲明說，近期冒充該集團的詐騙電話數量有所增加，這些電話旨在騙取個人財務資訊。並強調，凱撒不會出售或分享會員的個人、財務或醫療資訊。只會就您在凱撒醫療集團接受的醫療服務及帳單事宜與您聯繫。獲取資訊最簡單的方法之一就是直接索取。而這正是電子郵件詐騙、欺詐郵件和電話的製造者們慣用的伎倆。騙子們有很多花招來騙取你的個人資訊。但只要知道該注意哪些方面，就能更有效地保護自己。

與其他詐騙手段一樣，來電顯示欺騙旨在讓您措手不及，從而洩露個人財務資訊。來電顯示欺騙是指來電者故意偽造發送到您來電顯示幕幕上的資訊，以掩蓋其真實身份。來電可能看似來自可信來源，例如您當地的警察局或醫療機構，但實際上卻是有人企圖騙取您的錢財或重要的個人資訊，這些資訊可能被用於詐騙活動。企業無法阻止來電顯示欺騙，因此提高防範意識至關重要。

促進消費者保護的聯邦貿易委員會此前曾在灣區舉辦討論會，提醒亞裔社區小心各種詐騙。...
促進消費者保護的聯邦貿易委員會此前曾在灣區舉辦討論會，提醒亞裔社區小心各種詐騙。（記者陳曉峰 / 攝影）
