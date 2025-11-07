我的頻道

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

舊金山華埠免費Wi-Fi啟用　居民遊客皆受惠

記者李怡/舊金山即時報導
舊金山華埠免費Wi-Fi啟用，居民遊客皆受惠。（記者李怡/攝影）
舊金山華埠11月7日正式啟用全區免費公共Wi-Fi，成為全市第一個擁有完整社區覆蓋的免費無線網路區域。舊金山市府希望此舉能縮小數位落差，方便長者、學生及小商戶上網，也讓遊客在華埠能隨時導航、搜尋餐館與活動資訊，帶動社區經濟復甦。

這項名為「Smart Chinatown」計畫由市政府科技創新辦公室（Department of Technology）與華埠商會、華埠社區發展中心等合作推動，並獲企業贊助與慈善基金支持。免費Wi-Fi涵蓋範圍包括花園角廣場、都板街等主要商圈與公共空間。

市政府表示，華埠是全市人口密度最高的地區之一，也是許多長者與低收入家庭的聚居地。我們希望藉由公共網路的普及，讓更多居民能連上線，獲取醫療、交通、教育與政府服務資訊。

家住華埠的李曉霖笑著說，以前她要查Muni公車時間或聯絡子女都要用流量，有時手機超過流量就要多付錢，現在在街上也能用Wi-Fi，很方便，也安全一點。附近學校的學生也表示，放學後能在圖書館外或咖啡店門口連線查資料、寫功課，不用再搶公共電腦，覺得華埠變現代化了。

華埠小商戶們也認為，網路對生意幫助不小，Wi-Fi的開放讓外地遊客停留時間變長，有助提升消費。很多旅客會用Google Map找餐廳、查菜單，有Wi-Fi就能馬上看到商戶資訊。

疫情後，華埠觀光人潮一度銳減。市府希望透過智慧城市基礎建設，重新吸引年輕族群與國際遊客。市長羅偉（Daniel Lurie）在記者會上表示，免費Wi-Fi只是第一步，未來還計畫在公共空間設置多語導覽與數位藝術裝置，讓華埠成為融合傳統與創新的社區典範。

市府同時強調，系統採用最新加密技術並設有內容過濾機制，保障使用者安全。網路連線不限時、不需註冊，但會限制一次使用裝置數量，以確保資源平均分配。若使用者發現訊號不穩或登入困難，可透過華埠社區中心反映。

隨著免費Wi-Fi全面開放，華埠正以新的姿態邁向數位時代。從街頭茶香到手機訊號，這座百年社區再次展現與時俱進的活力與韌性。

