50號提案投票日大排隊 選務處：今最旺

舊金山選務處，50號提案現場投票最後一天最繁忙。（記者李怡╱攝影）

4日是加州 特別選舉50號提案投票 日，舊金山 市府選務處迎來本次選舉中最繁忙的一天，走廊內排起長隊，選民等候近1小時。舊金山選務處中文發言人李懿莊接受本報訪問時表示，截至當日上午，市府已收到約14萬份郵寄選票，全市共有100個投票站同步開放，當晚進行三輪開票。計票審核工作要歷時數天。

李懿莊表示，4日是現場投票人氣最旺的一天。只要在晚上8時前到達或排隊，就能投票。她指出，舊金山自今年9月以來已連續舉行兩場特別選舉，包括罷免案在內，雖然不是原先預期的選舉節奏，但整體運作井然、民眾參與度仍很高。

投票現場從一早已排滿選民，隊伍蜿蜒穿越走廊、拐角，氣氛安靜、有序，志工穿梭引導。許多民眾表示，之所以親自前來，是因為地方50號提案影響重大。

據現場向投票民眾了解，支持者普遍希望效率改善、責任明確，並認為城市面臨治安、露宿者、商業復甦等多重挑戰，需要更有力的執政工具。

投反對票的選民怕權力集中、需要制衡，並擔心權力集中後監督力量不足。並表示，改革重要，但不能變成把權力都交給一個人。

還有投反對票的民眾表示，因為50號提案由紐森提出，凡是他提出的議案一律反對。