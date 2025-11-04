復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

我的頻道

記者龔玥╱聖荷西報道
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

在手機攝影已趨普及、AI修圖盛行的時代， Costco最近推出的兩款相機——Minolta MND23 4K相機套裝與Polaroid Now第二代拍立得相機——卻意外掀起一股「復古影像風」。許多消費者表示，這些相機不僅帶來拍照的樂趣，更讓人重新體驗「真實、不完美的美感」。

Minolta MND23自拍相機以99.99美元的價格在Costco上架，套裝中包含相機本體、128GB SD卡與USB-C充電線。它能拍攝4800萬圖元的靜態照片與4K超高清影片，配備2.8英寸翻轉螢幕、16倍數碼變焦與自動對焦防抖系統，主打輕便、易上手，適合初入門的影音創作者與旅遊玩家。

攝影愛好者李小姐說，她一眼就被這款「輕巧又有點復古感」的相機吸引。「我其實不追求極致清晰的畫面，有點模糊反而更自然。」她說，由於這類相機的圖元雖然高，但沒有AI自動磨皮或HDR強化，拍出來的膚色更柔和，「連臉上的小瑕疵都自然被忽略掉，這反而比美顏相機更有生活感。」

另一位來自聖荷西的大學生則表示，這種「非高清」的美感，在高中生與大學生群體中非常流行。「我們被太多演算法修飾的畫面包圍，現在反而喜歡一些‘不完美’的影像，因為那是真實的自己。」

與此同時，Costco推出的Polaroid Now第二代拍立得相機也大受歡迎。這款經典品牌以雙鏡頭自動對焦系統、自拍計時功能與雙重曝光模式重新回歸市場，外殼採用40%回收材料製成，兼具環保與時尚。這款相機售價129.99美元，包含24張相紙。有消費者表示，「看到照片慢慢顯影的過程真的很有儀式感，那種等待的感覺，是手機拍照永遠取代不了的。」不過她也坦言，相紙價格很高，「拍得都特別小心，不敢亂按快門。」

儘管許多人被覆古風吸引，也有消費者認為這些產品定價略高。 「其實用舊款iPhone或安卓手機也能拍出類似效果。」不過他也承認，專用相機的攜帶感與專注感仍然是手機無法取代的。「用手機拍照時，總會被訊息打斷；但拿著相機拍，就真的能專注在那一刻。」

這波「復古相機回潮」，反映出人們在高解析度、AI修圖與短影音氾濫的時代，對真實與質感的重新追求。Polaroid拍立得以「可觸摸的回憶」喚起人們對實體照片的情感；而Minolta的輕便相機，則提供了非完美但真實自然的視覺體驗。

「人們開始懷念過去那種需要按快門、等待顯影的過程，」 攝影愛好者李小姐說，「那是一種對時間與當下的珍惜。」如今，無論是拍立得的即時成像浪漫，還是數碼相機的柔焦自然感，都讓拍照這件事重新變得有溫度、有故事。

拍立得相機售價129.99美元。（記者龔玥╱攝影）
拍立得相機售價129.99美元。（記者龔玥╱攝影）

